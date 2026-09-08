Россия атаковала телеканал нацмарафона в прямом эфире — Зеленский

Российская армия нанесла удар дроном по зданию телеканала «Мы — Украина», есть раненые, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня Россия нанесла удар по медиа, по журналистам. Ударный дрон атаковал здание телеканала «Мы — Украина» телемарафона «Единые новости». Просто посреди дня. В то время, когда журналисты были в эфире. Здание частично разрушено. На месте работают все необходимые службы. Работники ГСЧС уже потушили пожар. По состоянию на данный момент известно о пяти пострадавших. К сожалению, количество еще может увеличиться», — написал президент.

Он назвал произошедшее «новой страницей российской деградации» и выразил уверенность, что на это событие должна быть реакция Европы и всего мира.

Напомним, ночью 8 сентября российская армия массированно атаковала Киев — ракетами и дронами. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о трех погибших в результате этих ударов. Также воздушную тревогу красного уровня в Киеве объявляли 8 сентября днем, работало ПВО. Известно об ударе по складам в Шевченковском районе столицы, там гасят пожар.