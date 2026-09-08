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Терехов: Прилетело во двор многоэтажки в Харькове (дополнено)

Происшествия 13:59   08.09.2026
Оксана Горун
Терехов: Прилетело во двор многоэтажки в Харькове (дополнено) Скриншот

Днем 8 сентября российский дрон ударил по Новобаварскому району Харькова, сообщил городской голова Игорь Терехов. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: предварительно обошлось без пострадавших.

Дополнено в 13:59. «Пока нет информации о пострадавших. В результате взрыва повреждено остекление окон многоквартирного дома. Профильные службы устраняют последствия атаки», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

13:25. «Враг ударил боевым дроном по Новобаварскому району – «прилетело» во двор многоквартирного дома. Последствия выясняем», — написал Терехов.

В течение дня в Харькове постоянно возобновляют воздушную тревогу. Мониторинговые каналы информируют о различных типах угроз — в том числе ударных дронах.

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Напомним, ночью 8 сентября российская армия массированно атаковала Киев — ракетами и дронами. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о трех погибших в результате этих ударов. Также воздушную тревогу красного уровня в Киеве объявляли 8 сентября днем, работало ПВО. Известно об ударе по складам в Шевченковском районе столицы, там гасят пожар.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 13:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 8 сентября российский дрон ударил по Новобаварскому району Харькова, сообщил городской голова Игорь Терехов".