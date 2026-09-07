Смертельное ДТП в Харькове и рекордный спрос на дрова — итоги 7 сентября

Смертельное ДТП с военным на Tesla, рекордный спрос на дрова перед зимой, фейк о ВСУ от российского ИИ, скрытый герб РФ на бывшем консульстве и суд над таксистом за помощь дезертиру. МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области за 7 сентября.

Погиб военный Нацгвардии, находившийся за рулем, а также его пассажирка. Подробности сообщило Государственное бюро расследований, которое устанавливает детали происшествия. Авария произошла на проспекте Героев Харькова поздно вечером 5 сентября. Tesla влетела в опору линии электропередачи. С какой скоростью двигался автомобиль, не сообщают, однако он буквально превратился в кучу металлолома.

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Соответствующие данные привел Слобожанский лесной офис. В этом году жители региона уже закупили в лесничествах 110 тысяч кубометров дров. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Лесничие предупредили, что в наиболее густонаселенных районах, например, неподалеку от Харькова ждать свой заказ покупателям придется от нескольких дней до нескольких недель. В то же время дрова можно заказать в более отдаленных или даже прифронтовых лесничествах.

О фейке предупредил Центр противодействия дезинформации. По его данным, россияне распространили ролик, на котором якобы военный на Харьковщине жалуется, что российские дроны атакуют машины в 90 километрах от линии фронта. На самом деле этот персонаж — исключительно результат работы ИИ, что подтвердила соответствующая экспертиза.

На протяжении четырех с половиной лет полномасштабного вторжения на бывшем здании консульства России продолжал оставаться двуглавый орел государства-агрессора. Его маскировки добились активисты ОО «Деколонизация. Украина». Они требуют демонтажа герба, однако пока этого не произошло, так как здание является памятником архитектуры. Чтобы осуществлять любые действия с его фасадом, необходима разрешительная документация.

Областная прокуратура информирует: обвиняемый — 23-летний водитель. По версии следствия, он сам рассказал пассажиру, что подрабатывает вывозом военных из частей. Впоследствии пассажир обратился за соответствующей услугой для своего товарища. За транзит мимо блокпостов таксист попросил 800 долларов. Он доставил военного в Харьков и получил деньги, однако после этого был задержан. Водителя обвиняют в препятствовании законной деятельности ВСУ.

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