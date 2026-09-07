Live

Смертельное ДТП в Харькове и рекордный спрос на дрова — итоги 7 сентября

Происшествия 23:00   07.09.2026
Оксана Горун
Елена Нагорная
Смертельное ДТП в Харькове и рекордный спрос на дрова — итоги 7 сентября

Смертельное ДТП с военным на Tesla, рекордный спрос на дрова перед зимой, фейк о ВСУ от российского ИИ, скрытый герб РФ на бывшем консульстве и суд над таксистом за помощь дезертиру. МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области за 7 сентября.

Смертельное ДТП произошло в Харькове

Погиб военный Нацгвардии, находившийся за рулем, а также его пассажирка. Подробности сообщило Государственное бюро расследований, которое устанавливает детали происшествия. Авария произошла на проспекте Героев Харькова поздно вечером 5 сентября. Tesla влетела в опору линии электропередачи. С какой скоростью двигался автомобиль, не сообщают, однако он буквально превратился в кучу металлолома.

На Харьковщине резко вырос спрос на дрова

Соответствующие данные привел Слобожанский лесной офис. В этом году жители региона уже закупили в лесничествах 110 тысяч кубометров дров. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Лесничие предупредили, что в наиболее густонаселенных районах, например, неподалеку от Харькова ждать свой заказ покупателям придется от нескольких дней до нескольких недель. В то же время дрова можно заказать в более отдаленных или даже прифронтовых лесничествах.

Сгенерированное искусственным интеллектом видео о Харьковщине гуляет по соцсетям

О фейке предупредил Центр противодействия дезинформации. По его данным, россияне распространили ролик, на котором якобы военный на Харьковщине жалуется, что российские дроны атакуют машины в 90 километрах от линии фронта. На самом деле этот персонаж — исключительно результат работы ИИ, что подтвердила соответствующая экспертиза.

Российский герб спрятали в Харькове

На протяжении четырех с половиной лет полномасштабного вторжения на бывшем здании консульства России продолжал оставаться двуглавый орел государства-агрессора. Его маскировки добились активисты ОО «Деколонизация. Украина». Они требуют демонтажа герба, однако пока этого не произошло, так как здание является памятником архитектуры. Чтобы осуществлять любые действия с его фасадом, необходима разрешительная документация.

Таксиста в Харькове будут судить за помощь военному при побеге из части

Областная прокуратура информирует: обвиняемый — 23-летний водитель. По версии следствия, он сам рассказал пассажиру, что подрабатывает вывозом военных из частей. Впоследствии пассажир обратился за соответствующей услугой для своего товарища. За транзит мимо блокпостов таксист попросил 800 долларов. Он доставил военного в Харьков и получил деньги, однако после этого был задержан. Водителя обвиняют в препятствовании законной деятельности ВСУ.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

Анджелина Джоли побывала в Харькове: ее сын тренировался с военными

«Прилет» в Шевченковском районе Харькова: ранен 17-летний парень

Три удара БпЛА за неделю: Терехов рассказал о ситуации в Харькове

Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная

Популярно

«Прилет» в Шевченковском районе Харькова: ранен 17-летний парень
«Прилет» в Шевченковском районе Харькова: ранен 17-летний парень
07.09.2026, 21:18
Смертельное ДТП с Tesla в Харькове: погибли нацгвардеец и женщина (фото)
Смертельное ДТП с Tesla в Харькове: погибли нацгвардеец и женщина (фото)
07.09.2026, 14:50
Помогал военному бежать из части: обвиняют таксиста из Харькова
Помогал военному бежать из части: обвиняют таксиста из Харькова
07.09.2026, 16:30
Обстрелы Харькова и области: четверо погибших и 35 пострадавших за неделю
Обстрелы Харькова и области: четверо погибших и 35 пострадавших за неделю
07.09.2026, 17:20
Четыре троллейбуса изменят маршруты в Харькове во вторник
Четыре троллейбуса изменят маршруты в Харькове во вторник
07.09.2026, 19:49
Смертельное ДТП в Харькове и рекордный спрос на дрова — итоги 7 сентября
Смертельное ДТП в Харькове и рекордный спрос на дрова — итоги 7 сентября
07.09.2026, 23:00

Новости по теме:

07.09.2026
Анджелина Джоли побывала в Харькове: ее сын тренировался с военными
07.09.2026
На одной из улиц в Харькове ограничат движение из-за ремонта дороги
07.09.2026
Огромную авиабомбу нашли около лесополосы жители Харьковщины (фото)
07.09.2026
«Прилет» в Шевченковском районе Харькова: ранен 17-летний парень
07.09.2026
Четыре троллейбуса изменят маршруты в Харькове во вторник


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Смертельное ДТП в Харькове и рекордный спрос на дрова — итоги 7 сентября», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельное ДТП с военным на Tesla, рекордный спрос на дрова перед зимой, фейк о ВСУ от российского ИИ, скрытый герб…".