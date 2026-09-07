Смертельна ДТП у Харкові та рекордний попит на дрова – підсумки 7 вересня

Смертельна ДТП з військовим на «теслі», рекордний попит на дрова перед зимою, фейк про ЗСУ від російського ШІ, прихований герб РФ на колишньому консульстві та суд над таксистом за допомогу дезертиру. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова та області 7 вересня.

Загинув військовий Нацгвардії, який був за кермом, а також його пасажирка. Подробиці повідомило Державне бюро розслідувань. Саме воно з’ясовує деталі події. Аварія мала місце на проспекті Героїв Харкова пізно ввечері 5 вересня. «Тесла» влетіла в опору лінії електропередачі. З якою швидкістю рухався автомобіль, поки що не повідомляють. Проте він буквально перетворився на купу металобрухту.

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Відповідні дані навів Слобожанський лісовий офіс. Цьогоріч жителі регіону вже закупили в лісництвах 110 тисяч кубометрів дров. Це вдвічі більше, ніж торік. Лісничі попередили, що в найбільш густонаселених районах, наприклад, неподалік Харкова чекати на своє замовлення покупцям доведеться від кількох днів до кількох тижнів. Водночас дрова можна замовити в більш віддалених чи навіть прифронтових лісництвах.

Про фейк попередив Центр протидії дезінформації. За його даними, росіяни поширили ролик, на якому нібито військовий на Харківщині скаржиться, що російські дрони атакують автівки за 90 кілометрів від лінії фронту. Насправді, цей персонаж – виключно результат роботи ШІ, що підтвердила відповідна експертиза.

Протягом чотирьох із половиною років повномасштабного вторгнення на колишній будівлі консульства Росії продовжував залишатися двоголовий орел держави-агресорки. Його маскування домоглися активісти ГО «Деколонізація Україна». Вони вимагають демонтажу герба, проте поки що цього не сталося, адже будівля – пам’ятка архітектури. Аби здійснювати будь-які дії з її фасадом, потрібна дозвільна документація.

Обласна прокуратура інформує: обвинувачений – 23-річний водій. За версією слідства, він сам розповів пасажиру, що підробляє вивезенням військових із частин. І згодом пасажир звернувся за відповідною послугою для свого товариша. За транзит повз блокпости таксист попросив 800 доларів. Він доставив військового в Харків і отримав гроші. Проте після цього водія затримали. Обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

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