“Атакують за 90 км від фронту” – фейк про ситуацію на Харківщині виявив ЦПД

Росіяни запустили в соцмережі відеоролик, створений із використанням штучного інтелекту. Стверджують, що “знято на Харківщині”.

“У соцмережах поширюється ролик, нібито знятий на Харківщині, на якому чоловік у військовій формі демонструє знищений позашляховик. Він емоційно скаржиться, що російські дрони буцімто атакують автівки вже за 90 кілометрів від лінії фронту. На відео персонаж вдає здивування й запитує, “що ж це за дрони такі у росіян”, які вільно дістають так глибоко в тил. Насправді спікер на відео згенерований за допомогою штучного інтелекту“, – повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

У ЦПД наголосили, що штучність ролика підтвердив аналіз запису спеціалізованими сервісами перевірки контенту на наявність ознак ШІ-генерації. Експерти боротьби з дезінформацією вважають ролик елементом інформаційної операції РФ, яка спрямована на формування думки про “вразливість” українського тилу”.

Зазначимо, російська армія активно застосовує технології штучного інтелекту також для створення “доказів” присутності своїх військовослужбовців у нібито “звільнених” населених пунктах. Наприклад, таке відео згенерували про Білий Колодязь – населений пункт у районі Вовчанська, до якого армія РФ не дійшла навіть малими піхотними групами.