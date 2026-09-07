“Атакують за 90 км від фронту” – фейк про ситуацію на Харківщині виявив ЦПД
Росіяни запустили в соцмережі відеоролик, створений із використанням штучного інтелекту. Стверджують, що “знято на Харківщині”.
“У соцмережах поширюється ролик, нібито знятий на Харківщині, на якому чоловік у військовій формі демонструє знищений позашляховик. Він емоційно скаржиться, що російські дрони буцімто атакують автівки вже за 90 кілометрів від лінії фронту. На відео персонаж вдає здивування й запитує, “що ж це за дрони такі у росіян”, які вільно дістають так глибоко в тил. Насправді спікер на відео згенерований за допомогою штучного інтелекту“, – повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.
У ЦПД наголосили, що штучність ролика підтвердив аналіз запису спеціалізованими сервісами перевірки контенту на наявність ознак ШІ-генерації. Експерти боротьби з дезінформацією вважають ролик елементом інформаційної операції РФ, яка спрямована на формування думки про “вразливість” українського тилу”.
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Зазначимо, російська армія активно застосовує технології штучного інтелекту також для створення “доказів” присутності своїх військовослужбовців у нібито “звільнених” населених пунктах. Наприклад, таке відео згенерували про Білий Колодязь – населений пункт у районі Вовчанська, до якого армія РФ не дійшла навіть малими піхотними групами.