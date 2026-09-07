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Важка зима: на Харківщині різко зріс попит на дрова

Суспільство 12:57   07.09.2026
Оксана Горун
Важка зима: на Харківщині різко зріс попит на дрова Фото: Слобожанський лісовий офіс

У Слобожанському лісовому офісі ДП “Ліси України” констатують: цього сезону лісництва на Харківщині продали вже вдвічі більше дров, ніж минулого.

Попит на дрова на Харківщині зростає на тлі численних попереджень чиновників та експертів про те, що зима цього року буде найважчою.

“Від початку сезону лісництва області реалізували для населення понад 110 тисяч м³ дров – це вдвічі більше, ніж торік. Практично по всьому регіону зріс попит, люди намагаються завчасно запастися дровами”, – констатують у Слобожанському лісовому офісі.

У деяких районах області постачання дров доведеться зачекати – від кількох днів до кількох тижнів, попередили лісничі. Насамперед таке може статися при замовленні в лісництвах, що найближчі до Харкова, наприклад – Жовтневому надлісництві.

“Якщо не бажаєте чекати, можна купити продукцію в сусідніх, менш завантажених лісництвах області. Натомість у прифронтових лісництвах. Через складну безпекову ситуацію чимало місцевих жителів виїжджають у безпечніші місця, тому дрова можна придбати без затримок. В Ізюмському, Балаклійському, Берестянському, Високобірському, Придонецькому, Великобурлуцькому, Хотімлянському, Старосалтівському та Норцівському”, – перелічили в офісі.

дрова колоті
Фото: Слобожанський лісовий офіс

З Гутянського надлісництва зараз дрова без проблем постачають лише до Краснокутської громади. Загалом логістика там ускладнена, можливі атаки FPV-дронів.

“У Золочеві діяльність зупинена. Проте для жителів, які там залишаються, лісівники створили спеціальний резерв – близько 120 кубометрів у відносно безпечній ділянці лісу”, – зазначили в Слобожанському лісовому офісі.

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Там нагадали, що фізичні особи можуть придбати не більше ніж 15 кубометрів дров для опалення будинку. А також привели актуальні ціни за 1 м³, без урахування послуг з навантаження та доставлення:

  • І група деревини (твердолистяні породи) – 1416 грн;
  • ІІ група (сосна, вільха) – 1080 грн;
  • III група (мʼяколистяні породи) – 948 грн.

Контакти лісництв, куди можна звернутися за детальною інформацією:

  • Гутянське надлісництво – (050) 039 35 10;
  • Зміївське надлісництво – (067) 579 98 61;
  • Жовтневе надлісництво – (095) 656 72 71;
  • Ізюмське надлісництво – (099) 060 03 02.

Раніше радник президента України Сергій “Флеш” Бескрестнов в інтерв’ю DOU порадив українцям готуватися до зими не так, як це роблять зараз. Він пояснив: голоду та дефіциту палива точно не буде. Проте удари по енергетиці неминучі. Тому він закликав українців запасатися не продуктами, а повербанками.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2026 в 12:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Слобожанському лісовому офісі ДП “Ліси України” констатують: цього сезону лісництва на Харківщині продали вже вдвічі більше дров, ніж минулого".