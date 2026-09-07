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Напад у магазині в Харкові: чоловік дістав ніж

Події 15:47   07.09.2026
Оксана Горун
Напад у магазині в Харкові: чоловік дістав ніж

Нацполіція повідомила про підозру 42-річному харків’янину через конфлікт, який мало не переріс у різанину.

До поліції надійшло повідомлення, що поблизу магазину між двома чоловіками раптово виник словесний конфлікт. Один із них не бажаючи продовжувати сварку, зайшов до приміщення магазину, однак опонент пішов за ним. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, фігурант продовжив конфлікт. Він висловлювався нецензурною лайкою та погрожував чоловіку вбивством. При цьому зловмисник тримав у руці кухонний ніж“, – описали події у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Власник кухонного ножа, за даними поліції, поступово наблизився до опонента та направив холодну зброю в його бік. Однак той зміг захиститися.

Усвідомлюючи реальність загрози, чоловік схопив нападника за руку з ножем та повалив його на землю”, – зазначили в ГУНП.

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Наразі нападнику повідомили про підозру в загрозі вбивством.

Нагадаємо, конфлікт біля під’їзду в Харкові закінчився різаниною. Під час конфлікту, який виник раптово, 38-річний харків’янин дістав ножа та завдав незнайомцю численних ударів.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2026 в 15:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нацполіція повідомила про підозру 42-річному харків’янину через конфлікт, який мало не переріс у різанину".