Конфлікт біля під’їзду в Харкові закінчився різаниною – що сталося

У Слобідському районі Харкова словесна суперечка між двома чоловіками переросла у криваву різанину. Подія сталася 17 серпня біля під’їзду одного з житлових будинків.

Під час раптового конфлікту 38-річний містянин дістав ніж та завдав незнайомцю численних ударів. Потерпілого ушпиталили в тяжкому стані, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці затримали нападника та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше в ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що отримали повідомлення про випадок домашнього насильства в одній із сімей у Харкові. Як виявилось, психологічний терор власній доньці влаштувала рідна мати.