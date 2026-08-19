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Конфлікт біля під’їзду в Харкові закінчився різаниною – що сталося

Події 18:45   19.08.2026
Олена Нагорна
Конфлікт біля під’їзду в Харкові закінчився різаниною – що сталося

У Слобідському районі Харкова словесна суперечка між двома чоловіками переросла у криваву різанину. Подія сталася 17 серпня біля під’їзду одного з житлових будинків.

Під час раптового конфлікту 38-річний містянин дістав ніж та завдав незнайомцю численних ударів. Потерпілого ушпиталили в тяжкому стані, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці затримали нападника та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше в ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що отримали повідомлення про випадок домашнього насильства в одній із сімей у Харкові. Як виявилось, психологічний терор власній доньці влаштувала рідна мати.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2026 в 18:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Слобідському районі Харкова словесна суперечка між двома чоловіками переросла у криваву різанину. Подія сталася 17 серпня біля під’їзду одного з житлових будинків.".