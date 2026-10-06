Найбільшу нафтобазу в Підмосков’ї атакували СОУ, а ППО РФ “збила” будинок

Ніч 6 жовтня у Підмосков’ї пройшла вкрай неспокійно. Місцеві скаржилися на гучні вибухи, боялися “прильотів” і, як виявилося, не дарма. Замість того, щоб успішно збивати українські цілі, російська ППО вдарила по житловому будинку. Тим часом ЗСУ успішно атакували Лінійну виробничо-диспетчерську станцію “Володарська”.

Відео: Exilenova+

“ЛВДС “Володарська” у Московській області – важливий об’єкт для столичного регіону, пояснив волонтер та колишній радник міноборони України Сергій Стерненко.

Відео: Exilenova+

(ОБЕРЕЖНО!!! У ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА!!!)

“Станція є головним вузлом Московського кільцевого нафтопродуктопроводу і забезпечує значну частку потреб столичного регіону в пальному. Зокрема, вона постачає авіаційне пальне до московських аеропортів”, – написав Стерненко.

Відео: Exilenova+

(ОБЕРЕЖНО!!! У ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА!!!)

А ось населеному пункту Котельники пощастило ще менше – там, намагаючись збити українське озброєння, ППО вдарила по житловому будинку.

Відео: Exilenova+