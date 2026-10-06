Новини Харкова — головне 6 жовтня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

Як пройшла ніч у Харкові та області

Цілу ніч у Харківській області кружляли російські дрони. Моніторингові ТГ-канали регулярно писали про загрозу для різних частин регіону. О 02:22 з’явилася інформація про БпЛА, який прорвався на Салтівку.

Практичні в той же час окупанти запустили КАБи – авіабомби летіли у бік Мартового. Повторно безпілотники зафіксували над Харковом уже вранці – цього разу кілька БпЛА кружляли над південною частиною міста. Інформації про “прильоти” у місті не було. Станом на 7:20 на Харківщині – без нових загроз.