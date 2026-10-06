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Сьогодні 6 жовтня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   06.10.2026
Оксана Горун
Сьогодні 6 жовтня 2026: яке свято та день в історії

6 жовтня 2000 року у відставку пішов президент Югославії Слободан Мілошевич. У 1981-му вбили президента Єгипту Анвара Садата. У 1948-му в Ашхабаді стався один із найбільш руйнівних землетрусів у світі. У 1927-му в Нью-Йорку відбулася прем’єра першого в історії повнометражного звукового фільму. У 1596-му розпочався Берестейський церковний собор, за результатами якого уклали унію та створили Українську греко-католицьку церкву. У 1553-му за наказом султана Сулеймана I Пишного стратили його сина – шехзаде Мустафу.

Свята та пам’ятні дати 6 жовтня

6 жовтня – Всесвітній день дитячого церебрального паралічу.

Також сьогодні: Міжнародний день георізноманіття, День Божевільного Капелюшника.

Відео створено з використанням ШІ

6 жовтня в історії

6 жовтня 1553 року за наказом султана Сулеймана I Пишного стратили його сина – шехзаде Мустафу. Докладніше.

6 жовтня 1596 року розпочався Берестейський церковний собор. Його результатом стала ратифікація Берестейської унії та утворення Української греко-католицької церкви. Докладніше.

6 жовтня 1927 року в Нью-Йорку відбулася прем’єра першого в історії повнометражного звукового фільму. Це був музичний фільм “Співак джазу” режисера Алана Кросленда. Докладніше.

6 жовтня 1948 року в Ашгабаті (тоді – Туркменській РСР) стався один із найпотужніших землетрусів у світі. Докладніше.

6 жовтня 1981 року президента Єгипту Анвара Садата вбили ісламістські бойовики в Каїрі. Це сталося під час військового параду з нагоди річниці початку війни Судного дня. Садат отримав чотири вогнепальні поранення та помер приблизно за дві години.

“Смерть Садата започаткувала катастрофічний шлях до війни в Лівані в 1982 році, створення “Хезболли” та зародження “Аль-Каїди”, – вважає Брюс Рідель – старший науковий співробітник Центру близькосхідної політики Брукінгського інституту.

Анвар Садат – особистість із непростою біографією. Для єгиптян на початку своєї діяльності він, безумовно, був героєм, адже відіграв важливу роль у визвольній боротьбі проти британського впливу, а згодом у поваленні єгипетської монархії. Водночас його біографія часів Другої світової війни включала контакти з представниками нацистської Німеччини та фашистської Італії. Однак у рідній країні його “перестали любити” не за це. Популярність Садата різко впала через мирні переговори з Ізраїлем у 1977-78 роках (у світі навпаки це сприяло покращенню його іміджу – аж до присудження Нобелівської премії миру).

Анвар Садат і Джеральд Форд у овальному кабінеті
Зустріч президента Єгипту Анвара Садата та президента США Джеральда Форда. Фото: Національний архів США

“Він уклав мир з Ізраїлем у Кемп-Девіді за активної підтримки президента США Джиммі Картера. Але для більшості арабів Садат зрадив палестинську справу, а до 1981 року його вже вважали зрадником та ізгоєм”, – зазначає Рідель.

Це був не перший замах на Садата – у 1980-му його вже намагалися вбити. Однак, президент Єгипту продовжував з’являтися на публіці. Цим і скористалися бойовики 6 жовтня. Групу нападників очолював лейтенант єгипетської армії Халед аль-Ісламбулі. Вбивці під’їхали до оглядового майданчика, де був президент, на автівці. Вискочили та почали стріляти, а потім ще й кинули гранати до групи чиновників, у якій перебував президент. Загинув не лише він, а й ще десятеро людей. Віцепрезидент Хосні Мубарак сидів поряд із Садатом, проте зміг пережити цей напад – згодом він очолив країну на довгі роки.

6 жовтня 2000 року в наслідок масових протестів, що розпочалися після першого туру дострокових виборів президента Югославії, у відставку подав Слободан Мілошевич. Докладніше.

Церковне свято

6 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять апостола Фоми. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо бур’ян виріс високий – зима буде сніжною.

Якщо в лісі майже немає грибів – зима буде суворою.

Що не можна робити 6 жовтня

Не можна лінуватися.

Не можна переїдати.

Не можна хвалитися грошима.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 жовтня 2000 року у відставку пішов президент Югославії Слободан Мілошевич. У 1981-му вбили президента Єгипту Анвара Садата".