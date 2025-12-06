Сьогодні 6 грудня 2025: яке свято і день в історії

6 грудня – День Збройних Сил України та День святого Миколая. У цей день 1240 року війська хана Батия захопили Київ. У 1871-му народився письменник Микола Вороний. У 1912-му в Єгипті знайшли погруддя Нефертіті. У 1917-му Фінляндія проголосила незалежність. У 1919-му розпочався Перший Зимовий похід армії УНР. У 1991-му Верховна Рада ухвалила закон “Про Збройні Сили України”. У 2017-му США офіційно визнали Єрусалим столицею Держави Ізраїль.

У першу суботу грудня відзначають Всесвітній день фетбайку та День “Пальто та іграшки для дітей”.

Також сьогодні: День народження мікрохвильової печі, День свічки, День “Рукавички на дереві”.

6 грудня в історії

6 грудня 1240 року Київ захопило військо монгольського хана Батия. При цьому завойовники вбили майже всіх мешканців (з 50 тисяч вижили 2000) та захисників міста. Знищення Києва стало фактичним кінцем історії Київської Русі. Докладніше.

6 грудня 1871 року народився Микола Вороний – український поет та державний діяч. Докладніше.

6 грудня 1912 року німецькі археологи в Єгипті виявили погруддя Нефертіті.

“Це одна з найбільш копійованих робіт Стародавнього Єгипту. Нефертіті стала однією з найвідоміших жінок стародавнього світу та іконою жіночої краси”, – написав про цю знахідку німецький історик Себастьян Конрад у книзі “Створення світової ікони: кар’єра Нефертіті у XX столітті”.

Погруддя Нефертіті – не менш відомий єгипетський артефакт, ніж золота маска Тутанхамона. А також – той, довкола якого вже сторіччя йде гостра дискусія. Адже зберігають єгипетський скарб у берлінському музеї. Попри численні спроби повернути погруддя до Єгипту, це наразі не вдалося.

Виявили погруддя в єгипетському Телль-ель-Амарні. Це велика археологічна пам’ятка, що містить руїни столиці Єгипту часів 18-ї династії – Ахетатона. Старовинне місто проіснувало зовсім недовго (його заснували за вказівкою фараона Ехнатона в 1346 до н.е., а покинули незабаром після смерті правителя – в 1332 до н.е.) Тут збереглося чимало артефактів часів фараона Ехнатона і заснованого ним релігійного культу. Нефертіті була головною дружиною Ехнатона.

Її знаменитий бюст виявили у колишній майстерні скульптора Тутмоса. Поруч із цією завершеною роботою були й інші, незавершені, бюсти тієї ж цариці. Відкриття здійснила археологічна група під проводом німецького єгиптолога Людвіга Борхардта. Фінансувала роботи Німецька східна компанія (її заснував один із найбагатших людей Пруссії Джеймс Саймон). У своєму щоденнику Борхардт зробив запис про цю знахідку: “Раптом у наших руках опинився найживіший єгипетський витвір мистецтва. Його неможливо описати словами. Ви повинні його побачити”.

“Погруддя цариці Нефертіті, висотою близько 49 сантиметрів, виготовлене з вапняку і покрите гіпсо-андригітовою сумішшю, пофарбованою шістьма кольорами, було вперше представлено широкому загалу 1 квітня 1924 року в постійній експозиції Єгипетської колекції в Новому музеї в Берліні. Сьогодні бюст Нефертіті належить Фонду прусської культурної спадщини і є “беззаперечною зіркою Нового музею”, як зазначено на сайті Національних музеїв Берліну. Новий музей є частиною Музейного острова Берліну, що входить до Світової культурної спадщини ЮНЕСКО”, – пише DW.

Німецькі археологи вивезли бюст до себе на батьківщину разом із низкою інших артефактів. Про те, чи законно це було зроблено, йде постійна дискусія. Усі сторони сходяться на тому, що Борхардт погодив з єгипетською стороною перелік артефактів, які вивезе його експедиція, й отримав на це дозвіл. А ось чи чесним був опис бюста Нефертіті у цьому документі та чи не приховав археолог реальної цінності цієї знахідки – це і є предметом суперечок.

“Бюст Нефертіті був знайдений під час розкопок, санкціонованих Єгипетським управлінням з питань старовини, – цитує DW погляд Штефана Мюхлера, представника Фонду прусської культурної спадщини. – Погруддя потрапило до Берліну в результаті розподілу знахідок, що включали багато інших предметів, на той час це було звичною практикою. Бюст вивезли з країни на законних підставах і в єгипетського уряду немає права вимагати його повернення”.

У МЗС Німеччини стверджують, що “офіційні єгипетські органи не пред’являли вимог щодо повернення бюста Нефертіті”, та що їм не відомо “про те, що такі вимоги колись пред’являлися федеральному уряду”. Попри це наразі дискусія про повернення Нефертіті максимально загострилася. Це активно обговорюють історики та культурологи в численних матеріалах не тільки єгипетських, але й світових ЗМІ. Увага до теми пояснюється відкриттям 1 листопада 2025 року Великого єгипетського музею в Каїрі. Він розташований поруч із Великою пірамідою в Гізі та є найбільшим археологічним музеєм у світі. У його колекції – близько 100 000 артефактів, що охоплюють понад сім тисячоліть історії Єгипту. Але Нефертіті не вистачає.

6 грудня 1917 року Фінляндія проголосила незалежність від Росії. Докладніше.

6 грудня 1919 року розпочався Перший зимовий похід армії Української народної республіки. Українські воїни пройшли тилами радянських і російських загарбників – Червоної армії та Добровольчої армії генерала Денікіна. Докладніше.

6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закон “Про Збройні сили України”. А за два роки, 1993-го, цей день встановили як День Збройних сил України. Докладніше.

6 грудня 2017 року США офіційно визнали Єрусалим столицею Держави Ізраїль. Докладніше.

Церковне свято 6 грудня

6 грудня відзначають день Святого Миколая чудотворця, архієпископа Мирлікійського. Докладніше.

Народні прикмети

Мокрий сніг на Миколая віщує вологий грудень.

Якщо вночі ясно видно місяць, то скоро погода зіпсується.

Якщо небо 6 грудня блакитне – найближчім часом буде ясна, але морозна погода.

Що не можна робити 6 грудня

На Миколая не можна ходити в боржниках і таїти образи – краще віддати борги й пробачити, якщо людина просить вибачення.

Не можна нікому заздрити, мстити, обманювати тощо.

Не можна займатися важкою фізичною працею.