Сегодня 6 декабря 2025: какой праздник и день в истории

6 декабря – День Вооруженных сил Украины и День святого Николая. В этот день 1240 года войска хана Батыя захватили Киев. В 1871-м родился писатель Николай Вороной. В 1912-м в Египте обнаружили бюст Нефертити. В 1917-м Финляндия провозгласила независимость. В 1919-м начался Первый Зимний поход армии УНР. В 1991-м Верховная Рада приняла закон «О Вооруженных Силах Украины». В 2017-м США официально признали Иерусалим столицей Государства Израиль.

Праздники и памятные даты 6 декабря

6 декабря – День Вооруженных Сил Украины и День святого Николая.

В первую субботу декабря отмечают Всемирный день фетбайка и День «Пальто и игрушки для детей».

Также сегодня: День рождения микроволновки, День свечи, День «Рукавички на дереве».

6 декабря в истории

6 декабря 1240 года Киев захватило войско монгольского хана Батыя. При этом завоеватели убили почти всех жителей (из 50 тысяч выжили 2000) и защитников города. Уничтожение Киева стало фактическим концом истории Киевской Руси.

6 декабря 1871 года родился Николай Вороной — украинский поэт и государственный деятель.

6 декабря 1912 года немецкие археологи в Египте обнаружили бюст Нефертити.

«Это одна из самых копируемых работ Древнего Египта. Нефертити стала одной из известнейших женщин древнего мира и иконой женской красоты», — написал об этой находке немецкий историк Себастьян Конрад в книге «Создание мировой иконы: карьера Нефертити в XX веке».

Бюст Нефертити – не менее известный египетский артефакт, чем золотая маска Тутанхамона. А также – тот, вокруг которого уже столетие идет острая дискуссия. Ведь хранят египетское сокровище в берлинском музее. Несмотря на многочисленные попытки вернуть бюст в Египет, это не удалось.

Обнаружили бюст в египетском Телль-эль-Амарне. Это обширный археологический памятник, содержащий руины столицы Египта времен 18-й династии – Ахетатона. Старинный город просуществовал совсем недолго (его основали по указанию фараона Эхнатона в 1346 году до н.э., а покинули вскоре после смерти правителя – в 1332 году до н.э.) Здесь сохранилось немало артефактов времен фараона Эхнатона и основанного им религиозного культа. Нефертити была главной женой Эхнатона.

Ее знаменитый бюст обнаружили в бывшей мастерской скульптора Тутмоса. Рядом с этой завершенной работой были и другие, незавершенные, бюсты той же царицы. Открытие совершила археологическая группа под руководством немецкого египтолога Людвига Борхардта. Финансировала работы Немецкая восточная компания (ее основал один из самых богатых людей Пруссии Джеймс Саймон). В своем дневнике Борхардт сделал запись об этой находке: «Вдруг в наших руках оказалось самое живое египетское произведение искусства. Его невозможно описать словами. Вы должны его увидеть».

«Бюст царицы Нефертити, высотой около 49 сантиметров, изготовлен из известняка и покрыт гипсо-андригитовой смесью, окрашенной шестью цветами, был впервые представлен широкой публике 1 апреля 1924 года в постоянной экспозиции Египетской коллекции в Новом музее. Сегодня бюст Нефертити принадлежит Фонду прусского культурного наследия и является «бесспорной звездой Нового музея», как отмечено на сайте Национальных музеев Берлина. Новый музей является частью Музейного острова Берлина, входящего во Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО», — пишет DW.

Немецкие археологи вывезли бюст к себе на родину вместе с рядом других артефактов. О том, законно ли это было сделано, идет постоянная дискуссия. Все стороны сходятся на том, что Борхардт согласовал с египетской стороной перечень артефактов, которые вывезет его экспедиция, и получил на это разрешение. А вот честным ли было описание бюста Нефертити в этом документе и не скрыл ли археолог реальной ценности этой находки – это и есть предмет споров.

«Бюст Нефертити был найден во время раскопок, санкционированных Египетским управлением по вопросам старины, — цитирует DW точку зрения Штефана Мюхлера, представителя Фонда прусского культурного наследия. — Бюст попал в Берлин в результате распределения находок, включавших многие другие предметы, в то время это было привычной практикой. Бюст вывезли из страны на законных основаниях и у египетского правительства нет права требовать его возвращения».

В МИД Германии утверждают: «официальные египетские органы не предъявляли требований по возвращению бюста Нефертити», и что им неизвестно «о том, что такие требования когда-либо предъявлялись к федеральному правительству». Несмотря на это, дискуссия о возвращении Нефертити максимально обострилась. Эту тему активно обсуждают историки и культурологи в многочисленных материалах не только египетских, но и мировых СМИ. Оживление внимания к бюсту объясняется открытием 1 ноября 2025 года Большого египетского музея в Каире — самого масштабного археологического музея в мире. В его коллекции – около 100 000 артефактов, охватывающих более семи тысячелетий истории Египта. Но Нефертити не хватает.

6 декабря 1917 года Финляндия провозгласила независимость от России.

6 декабря 1919 года начался Первый зимний поход армии Украинской народной республики. Украинские воины прошли по тылам советских и российских захватчиков – Красной армии и Добровольческой армии генерала Деникина.

6 декабря 1991 года Верховная Рада Украины приняла закон «О Вооруженных силах Украины». А два года спустя, в 1993-м, этот день установили как День Вооруженных сил Украины.

6 декабря 2017 года США официально признали Иерусалим столицей Государства Израиль.

Церковный праздник 6 декабря

6 декабря — День Святого Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийского.

Народные приметы

Мокрый снег на Николая предвещает сырой декабрь.

Если ночью ясно видна луна, то скоро погода испортится.

Если небо 6 декабря голубое, в ближайшее время будет ясная, но морозная погода.

Что нельзя делать 6 декабря

На Николая нельзя ходить в должниках и таить обиды – лучше отдать долги и простить, если человек просит прощения.

Нельзя никому завидовать, мстить, обманывать и т.д.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.