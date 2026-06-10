Ножом ударил знакомую мужчина в Харькове, женщина в тяжелом состоянии — НПУ
Правоохранители задержали в Харькове мужчину, который, по данным следствия, ранил ножом свою знакомую.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, информацию об инциденте получили 8 июня. Копы выяснили, что конфликт между мужчиной и женщиной возник во время совместного употребления алкоголя.
«В результате ссоры 42-летний правонарушитель нанес знакомой ножевое ранение. 52-летнюю потерпевшую медики госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии», — отметили в полиции.
Правоохранители задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. Если вину докажут, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, семь лет в тюрьме проведет 37-летний харьковчанин. Следствие доказало, что он до смерти избил сожительницу. По данным Харьковской областной прокуратуры, преступление произошло в марте прошлого года в доме по улице Севастопольской.
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 14:14;