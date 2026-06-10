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Ножом ударил знакомую мужчина в Харькове, женщина в тяжелом состоянии — НПУ

Общество 14:14   10.06.2026
Виктория Яковенко
Ножом ударил знакомую мужчина в Харькове, женщина в тяжелом состоянии — НПУ Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители задержали в Харькове мужчину, который, по данным следствия, ранил ножом свою знакомую.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, информацию об инциденте получили 8 июня. Копы выяснили, что конфликт между мужчиной и женщиной возник во время совместного употребления алкоголя.

«В результате ссоры 42-летний правонарушитель нанес знакомой ножевое ранение. 52-летнюю потерпевшую медики госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии», — отметили в полиции.

Правоохранители задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. Если вину докажут, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, семь лет в тюрьме проведет 37-летний харьковчанин. Следствие доказало, что он до смерти избил сожительницу. По данным Харьковской областной прокуратуры, преступление произошло в марте прошлого года в доме по улице Севастопольской.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 14:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харькове мужчину, который, по данным следствия, ранил ножом свою знакомую.".