Археологи прекратили исследования на Харьковщине, но есть исключения (видео)

Археологические исследования на территории Харьковщины на данный момент почти полностью приостановлены, рассказал МГ «Объектив» заведующий отделом музея археологии ХНУ им. В.Н. Каразина Константин Пеляшенко.

При этом он уточнил, что прямого запрета на такие исследования в регионе нет.

«У нас есть целый ряд ограничений. То есть мы не можем сейчас посещать лесные массивы, а вообще любые работы в прифронтовой зоне надо согласовывать с областной военной администрацией. И военные могут не рекомендовать вообще в этих районах что-то проводить», — пояснил Пеляшенко.

Он отметил, что перед полномасштабным вторжением РФ были археологические экспедиции в село Верхний Салтов Волчанской громады, где исследовали могильник салтовской культуры, в село Циркуны и город Дергачи под Харьковом. Продолжать их невозможно из-за близости к фронту или вероятной заминированности территорий.

«За период с 2022 года и по сегодняшний день на территории Харькова и области проводились только охранные или спасательные исследования, — констатировал Пеляшенко. — Они связаны со строительством, с прокладкой каких-то инженерных сетей. И если эти объекты заходят на памятники археологии, то, согласно законодательству, обязательно нужно проводить археологические исследования. В начале войны были взорваны мосты в некоторых населенных пунктах, например, Печенеги, Изюм. И в процессе восстановления, если элементы этих мостов находятся в пределах исторически населенных мест или памятников археологии, то нужно проводить надзорные работы и раскапывать. Или уточнять данные, есть ли там культурные наслоения древние, нужно проводить раскопки. Или это может быть, если там уже мост существует и просто нужно провести ремонт, то под наблюдением археолога это может проводиться».

Кроме охранных исследований харьковчане проводили мониторинг тех археологических памятников, которые пострадали в результате боевых действий.

«Одна из экспедиций Харьковского исторического музея работала к югу от Изюма возле села Каменка. Сегодня там даже по спутниковым снимкам можно посмотреть, что территория, где была палеолитическая стоянка, вся в воронках от артиллерийских снарядов. И там 100% остались какие-то снаряды, которые не разорвались. После разминирования можно будет возобновлять работу», — сказал заведующий отделом музея.

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