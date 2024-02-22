Землю, где был основан Харьков в 17 веке, прокуратура хочет вернуть державе

Речь идет о земельных участках, расположенных в центре Харькова по Классическому переулку и ул. Клочковской, сообщила Харьковская областная прокуратура. Их площадь – почти 0,3 га, стоимость 2 млн. гривен.

Земельные участки расположены в пределах памятника археологии местного значения «Поселение Харьков», которая занесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Спорный участок по ул. Клочковской располагается на территории «Крепости», места строительства Харькова в 1654 году как укрепления на холме возле слияния рек Харьков и Лопань.

Законодательство Украины предусматривает, что земли, на которых расположены памятники археологии, могут находиться только в государственной собственности. Но на эти земельные участки было зарегистрировано право коммунальной собственности в Харьковском городском совете. И земельные участки на ул. Клочковской уже решили объединить, чтобы в дальнейшем передать их в собственность или пользование, что приведет к повреждению памятников археологии.

Прокуратура подала иск в суд, чтобы вернуть государству земли историко-культурного назначения.