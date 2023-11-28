Историческое здание в Харькове законсервируют. Прокуратура требовала ремонта

В трехэтажном корпусе Харьковского национального экономического университета им. С. Кузнеца на улице Полтавский Шлях, 1, который получил повреждения в результате ракетного удара 27 августа 2022 года, до конца года проведут неотложные работы.

Соответствующее соглашение на 2,95 миллиона гривен вуз заключил с ООО «Авега». Подрядчик должен сделать защитную галерею, закрыть окна и двери здания, а также выполнить консервацию кровли с ремонтом водостоков, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на портал «Prozorro».

«Это тот самый «зеленый дом» в начале Полтавского Шляха, памятник градостроительства и архитектуры местного значения «Кинотеатр им. К. Маркса», охранный номер 7292-Ха», — уточняют активисты.

Напомним, в июне 2023 года Харьковская облпрокуратура обратилась в суд, чтобы заставить университет заняться ремонтом здания на улице Полтавский Шлях стоимостью 155 миллионов гривен. Как информировали в ведомстве, охранный договор с вузом заключался в 2006 году, и его срок действия истек в 2011-м.

«С указанного времени здание ни дня не использовалось в образовательных целях, поскольку находится в запущенном состоянии и нуждается в ремонте. Капремонт здесь не проводился с 1957 года: в конструкциях здания возникли трещины, есть дефекты в кровле и перекрытиях», — отмечали в прокуратуре.