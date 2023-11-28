Історичну будівлю в Харкові законсервують. Прокуратура вимагала ремонту

У триповерховому корпусі Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця на вулиці Полтавський Шлях, 1, який зазнав пошкоджень внаслідок ракетного удару 27 серпня 2022 року, до кінця року проведуть невідкладні роботи.

Відповідну угоду на 2,95 мільйона гривень виш уклав з ТОВ “Авєга”. Підрядник має зробити захисну галерею, закрити вікна та двері будівлі, а також виконати консервацію покрівлі з ремонтом водостоків, повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на портал “Prozorro”.

“Це той самий “зелений будинок” на початку Полтавського Шляху, пам’ятка містобудування та архітектури місцевого значення “Кінотеатр ім. К. Маркса”, охоронний номер 7292-Ха“, – уточнюють активісти.

Нагадаємо, у червні 2023 року Харківська облпрокуратура звернулася до суду, щоб змусити університет зайнятися ремонтом будівлі на вулиці Полтавський Шлях вартістю 155 мільйонів гривень. Як інформували у відомстві, охоронний договір з вишем укладався у 2006 році, і його термін дії закінчився у 2011-му.

“З вказаного часу будівля жодного дня не використовувалася в освітніх цілях, оскільки перебуває у занедбаному стані та потребує ремонту. Капремонт тут не проводився з 1957 року: у конструкціях будівлі виникли тріщини, є дефекти в покрівлі та перекриттях”, – зазначали у прокуратурі.