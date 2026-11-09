FPV охотятся на авто и коммунальную технику: как вывозят мусор в Дергачах

Ситуация с атаками FPV на территории Дергачевской громады – сложная, сообщил начальник ГВА Вячеслав Задоренко. По его словам, враг постоянно применяет эти дроны как по гражданскому транспорту, так и по коммунальной технике.

«В результате чего, у нас есть убитые, есть раненые, это усугубляет работу как наших коммунальных служб, так и создает угрозу для жителей. Особенно эта ситуация крайне тяжела в населенных пунктах, которые идут ближе к границе. Если мы говорим о населенных пунктах как Русская Лозовая, Прудянка, Цуповка, там нет возможности сегодня создать надлежащие защитные условия для жителей в связи с тем, что воздушное пространство постоянно контролируется FPV-дронами», — объяснил Задоренко в эфире «Суспільне. Студія».

Он продолжил: тем временем в Дергачах устанавливают антидроновые сетки на центральных улицах города, на транспортных остановках устанавливают дополнительные наземные укрытия.

«Сегодня мы рекомендуем жителям города меньше ездить по центральной улице, которая соединяет Золочев и город Харьков, потому что именно по этой улице большинство ударов FPV. Для этого есть альтернативные пути», – сказал Задоренко.

Глава Дергачевщины также прокомментировал необычную просьбу главы Малоданиловской громады Александра Гололобова – он призвал уменьшить жителей количество отходов в связи с участившимися атаками россиян на спецтранспорт. Речь идет о том мусоре, который необходимо вывозить на специальные полигоны.

«Вообще местные жители должны с пониманием относиться к тому, что нужно уменьшать выброс бытовых отходов. Но количество мусора не уменьшается и наши работы не прекращаются и в полном объеме предоставляются жителям. Транспортные средства идут по улице и собирают мусор согласно определенному графику, и этот мусор доставляется на полигон. И сейчас обговаривается вопрос с представителями ОВА, РВА по поводу того, чтобы совместными усилиями найти финансирование и на дороге, которая идет от Дергачей до Дергачевского полигона, тоже установить антидроновые сетки», — подытожил Задоренко.