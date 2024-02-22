Землю, де був заснований Харків, прокуратура хоче повернути державі
Йдеться про земельні ділянки, розташовані в центрі Харкова по Класичному провулку та вул. Клочківській, повідомила Харківська обласна прокуратура. Їхня площа – майже 0,3 га, вартість 2 млн. гривень.
Земельні ділянки розташовані в межах пам’ятки археології місцевого значення «Поселення Харків», яка занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Спірна земельна ділянка по вул. Клочківській розташовується на території «Фортеці», місця розбудови Харкова у 1654 році як укріплення на пагорбі біля злиття річок Харків і Лопань.
Законодавство України передбачає, що землі, на яких розташовані пам’ятки археології, можуть перебувати лише у державній власності. Але на ці земельні ділянки було зареєстровано право комунальної власності за Харківською міською радою. І земельні ділянки по вул. Клочківській вже вирішили об’єднати, щоб у подальшому передати їх у власність або користування, що призведе до пошкодження пам’ятки археології.
Прокуратура подала позов до суду, щоб повернути державі землі історико-культурного призначення.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: археология, земля, крепость, суд, участок, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 17:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Йдеться про земельні ділянки, розташовані в центрі Харкова по Класичному провулку та вул. Клочківській, повідомила Харківська обласна прокуратура. Їхня площа – майже 0,3 га, вартість 2 млн. гривень. ".