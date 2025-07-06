Сегодня 6 июля: какой праздник и день в истории

6 июля – День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и День работников морского и речного флота. В этот день в 1415 году сожгли на костре лидера чешских протестантов Яна Гуса. В 1535-м казнили знаменитого английского гуманиста Томаса Мора. В 1871-м в Египте официально открыли гробницу, где содержалось более 50 мумий фараонов и членов их семей. В 1885-м впервые опробовали вакцину от бешенства. В 1957-м познакомились основатели группы «The Beatles» Джон Леннон и Пол Маккартни. В 2022-м армия РФ разрушила в Харькове здание педагогического университета.

Праздники и памятные даты 6 июля

6 июля – День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и День работников морского и речного флота (оба отмечают в первое воскресенье июля).

В мире – Всемирный день кардиолога.

Сегодня: Всемирный день поцелуев, Всемирный день борьбы с зоонозными заболеваниями, День виртуальных объятий для виртуального ассистента.

6 июля в истории

6 июля 1415 года на костре сожгли одного из первых популярных протестантов – чеха Яна Гуса. Он был римско-католическим священником, ректором Пражского университета и реформатором церкви. В Чехии Гус – национальный герой. Подробнее.

6 июля 1483 года в Англии короновали короля Ричарда III – последнего из династии Йорков. Подробнее.

6 июля 1535 года в Англии казнили известного гуманиста, автора общественно-политического трактата «Утопия» Томаса Мора. Мор достиг вершин карьеры (поста лорда-канцлера) и рухнул в пропасть во время правления одного и того же короля — Генриха VIII. Подробнее.

6 июля 1871 года экспедиция, снаряженная властями Египта, прибыла в обнаруженную местными жителями Фиванскую гробницу (технически известную как TT320), содержавшую более 50 мумий фараонов и членов их семей, а также — погребальное снаряжение. Среди похороненных в этой гробнице — Рамзес II Великий, Аменхотеп I, фараоны Тутмос I, II и III, Сети I и другие. Чтобы ученые смогли исследовать гробницу, ее настоящих первооткрывателей, пытали – те не хотели сообщать место, откуда регулярно выносили на продажу исторические артефакты.

«Позднее исследование, проведенное Гастоном Масперо, показало, что члены местной семьи Абд эль-Рассул обнаружили TT320 еще в 1871 году, поскольку такие предметы, как канопы (ритуальные сосуды – Ред.) и погребальные папирусы из этой гробницы появились на рынке древностей в Луксоре еще в 1874 году (повторная идентификация мумии Рамзеса I в 2003 году показывает, что семья Абд эль-Рассул, возможно, на самом деле обнаружила TT320 еще в 1860-м). К примеру, «Книга мертвых» Пинеджема II была приобретена в 1876 году за 400 фунтов стерлингов. История, которую рассказал Ахмед Абд эль-Рассул, заключалась в том, что одна из его коз упала в шахту, и когда он спустился, чтобы достать козу, наткнулся на эту гробницу. Оглянувшись, он обнаружил, что это не обычная гробница. Он увидел, что мумии, захороненные в TT 320, были королевскими. На это указывал головной убор в виде королевской кобры на некоторых гробах. Местные власти ожидали найти несколько гробниц, принадлежащих семье Герихора. Когда на рынке антиквариата начали появляться предметы с их именами, местные власти начали расследовать происхождение этих предметов и смогли проследить его вплоть до семьи Абд эль-Рассула. Власти допрашивали и пытали двух братьев, пока один из них наконец не сообщил местонахождение гробницы, откуда были похищены предметы. Представителей власти немедленно отправили в TT320, чтобы обеспечить ее безопасность», — пишет англоязычная Википедия.

Вслед за представителями власти на место прибыли и египтологи, которые повели себя достаточно непрофессионально: решили сразу изъять все содержимое гробницы. При этом исходное расположение предметов нормально не описали и не каталогизировали. Несмотря на это, открытие все равно называют одним из важнейших в исследовании древнеегипетской истории. Гробницу считают одним из первых хранилищ (мест, куда египтяне переносили мумии фараонов из их первоначальных захоронений, чтобы уберечь от мародеров). На каждом гробу были пометки, когда их переместили и перезахоронили. Некоторые мумии перемещали несколько раз, прежде чем они оказались в TT320. Найденные мумии долго хранили в Египетском музее в Гизе, а в 2021 году во время «Золотого парада фараонов» перенесли в новый Национальный музей египетской цивилизации в Каире.

6 июля 1885 года французский микробиолог и химик Луи Пастер впервые (и успешно) опробовал вакцину против бешенства. Подробнее.

6 июля 1957 года познакомились основатели группы «The Beatles», а также ее ведущие исполнители и авторы песен – Джон Леннон и Пол Маккартни. Подробнее.

6 июля 2022 года ракетным ударом армия РФ разрушила здание Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды. Погиб 40-летний сторож.

Церковный праздник 6 июля

6 июля чтят память преподобного Сысоя Великого. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день пошел дождь, то в течение недели погода будет сырой и пасмурной.

Радуга 6 июля предвещает хороший урожай ячменя.

Что нельзя делать 6 июля

Нельзя давать или брать деньги взаймы в этот день.

Запрещается пить и есть из посуды с трещинами.