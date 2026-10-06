Сегодня 6 октября 2026: какой праздник и день в истории

6 октября 2000 года в отставку ушел президент Югославии Слободан Милошевич. В 1981-м убили президента Египта Анвара Садата. В 1948-м в Ашхабаде произошло одно из самых разрушительных землетрясений в мире. В 1927-м в Нью-Йорке состоялась премьера первого в истории полнометражного звукового фильма. В 1596-м начался Берестейский церковный собор, по результатам которого был заключен уния и создан Украинская греко-католическая церковь. В 1553-м по приказу султана Сулеймана I Великолепного казнили его сына – шехзаде Мустафу.

Праздники и памятные даты 6 октября

6 октября – Всемирный день детского церебрального паралича.

Также сегодня: Международный день георазнообразия, День Безумного Шляпника.

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6 октября в истории

6 октября 1553 года по приказу султана Сулеймана I Великолепного казнили его сына — шехзаде Мустафу. Подробнее.

6 октября 1596 года начался Берестейский церковный собор. Его результатом стала ратификация Берестейской унии и образование Украинской греко-католической церкви. Подробнее.

6 октября 1927 года в Нью-Йорке состоялась премьера первого в истории полнометражного звукового фильма. Это был музыкальный фильм «Певец джаза» режиссера Алана Кросленда. Подробнее.

6 октября 1948 года в Ашхабаде (тогда – Туркменской ССР) произошло одно из самых мощных землетрясений в мире. Подробнее.

6 октября 1981 года президента Египта Анвара Садата убили исламистские боевики в Каире. Это произошло во время военного парада по случаю годовщины начала войны Судного дня. Садат получил четыре огнестрельных ранения и умер примерно через два часа.

«Смерть Садата положила начало катастрофическому пути к войне в Ливане в 1982 году, созданию «Хезболлы» и зарождению «Аль-Каиды», – считает Брюс Ридель – старший научный сотрудник Центра ближневосточной политики Брукингского института.

Анвар Садат – личность с непростой биографией. Для египтян в начале своей деятельности он, безусловно, был героем, ведь сыграл важную роль в освободительной борьбе против британского влияния, а впоследствии — в свержении египетской монархии. В то же время, его биография времен Второй мировой войны включала контакты с представителями нацистской Германии и фашистской Италии. Однако в родной стране его «перестали любить» не за это. Популярность Садата резко упала из-за мирных переговоров с Израилем в 1977-78 годах (в мире наоборот это способствовало улучшению его имиджа – вплоть до присуждения Нобелевской премии мира).

«Он заключил мир с Израилем в Кэмп-Дэвиде при активной поддержке президента США Джимми Картера. Но для большинства арабов Садат предал палестинское дело, а к 1981 году его уже считали предателем и изгоем», – отмечает Ридель.

Это было не первое покушение на Садата – в 1980-м его уже пытались убить. Однако президент Египта продолжал появляться на публике. Этим и пользовались боевики 6 октября. Группу нападающих возглавлял лейтенант египетской армии Халед аль-Исламбули. Убийцы подъехали к смотровой площадке, где находился президент, на автомобиле. Выскочили и начали стрелять, а потом еще и бросили гранаты в группу чиновников, в которой находился президент. Погиб не только он, но и еще десять человек. Вице-президент Хосни Мубарак сидел рядом с Садатом, однако смог пережить это нападение – впоследствии он возглавил страну на долгие годы.

6 октября 2000 года вследствие массовых протестов, начавшихся после первого тура досрочных выборов президента Югославии, в отставку подал Слободан Милошевич. Подробнее.

Церковный праздник

6 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память апостола Фомы. Подробнее.

Народные приметы

Если бурьян вырос высокий – зима будет снежной.

Если в лесу почти нет грибов – зима будет суровой.

Что нельзя делать 6 октября

Нельзя лениться.

Нельзя переедать.

Нельзя хвастаться деньгами.