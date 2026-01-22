Сегодня 22 января 2026: какой праздник и день в истории

22 января – День Соборности Украины. В этот день 1517 года состоялась решающая битва между Османской империей и Мамлюкским султанатом за власть в Египте. В 1863-м началось Январское восстание народов бывшей Речи Посполитой против российских захватчиков. В 1901-м умерла королева Великобритании Виктория, которая была на престоле 63 года. В 1918-м Украинская Центральная Рада приняла IV Универсал, которым провозгласила независимость Украинской народной республики. В 1919-м провозгласили «Акт злуки» УНР и ЗУНР. В 2010-м Виктор Ющенко сообщил, что присвоил звание Героя Украины (посмертно) Степану Бандере. В 2014-м три Героя Небесной Сотни погибли во время штурма на улице Грушевского в Киеве.

Праздники и памятные даты 22 января

22 января – День Соборности Украины.

Четвертый четверг января – это День несочетаемой одежды. Кроме того, четверг последней полной недели января – это День здорового веса женщин.

Также сегодня: День танца семи вуалей.

22 января в истории

22 января 1517 года произошла битва при Ридании (в пригороде Каира). Ее называют решающей в Османско-мамлюкской войне 1516-1517 годов. Сама же эта война в целом существенно изменила баланс сил в исламском мире – в сторону Османской империи. В результате этой войны Османская империя захватила Египет. До этого в этой стране несколько веков власть принадлежала мамлюкам. Мамлюки — это не народность. Изначально так называли рабов-воинов, которых, как правило, еще детьми захватывали, похищали или покупали (иногда и у собственных родителей), а затем воспитывали в исламских традициях. Кроме необходимых военных навыков, таким детям в процессе воспитания внушали полную преданность своему правителю (султану или халифу).

При этом, конечно же, османы в XVI веке воевали за Египет уже совсем не с рабами, которые в детстве приняли ислам. Постепенно так сложились обстоятельства, что мамлюки пришли к власти на части захваченных территорий и создали собственную династию. Все началось во времена знаменитого противника крестоносцев – Салах ад-Дина (Саладина). Знаменитый полководец мамлюком не был. Он был курдом по происхождению, поступил на службу к эмиру Халеба (современный Алеппо в Сирии) Нур ад-Дину. И именно в его интересах воевал в Египте, а затем сам провозгласил себя там султаном.

Однако в данном контексте важна не столь яркая биография Саладина, как то, что после его смерти началась борьба, в которой каждый претендент пытался окружить себя надежными мамлюками. После серии побед власть (а с ней – значительное войско мамлюков) получил младший брат Саладина — султан Аль-Адиль I. Он, а впоследствии и его сын, использовали мамлюков «по назначению» — то есть как особо приближенное войско, и не более. А вот их преемники уже начали делиться властью с этими элитными воинами. Апогея процесс достиг в середине XIII века. Тогда вдова султана Египта после смерти своего сына захотела править дальше сама. Для этого ей была нужна поддержка мамлюков. И помощь оказал один из их лидеров Айбек. Султанша удержала власть, сделала Айбека главнокомандующим, а впоследствии вышла за него замуж. В итоге этот воин стал первым мамлюком во главе Египта и вошел в историю как Айбек Египетский. С того момента власть в стране принадлежала бывшим «боевым рабам».

Битва при Ридании, поставившая крест на правлении мамлюков в Египте, была далеко не первой в противостоянии этого султаната с Османской империей. Империя уже пыталась расширить свои территории за счет владений мамлюков в конце XV века. Тогда целью были земли Сирии и Анатолии. Однако первая попытка турок была неудачной – войну 1485—1491 годов они проиграли. Но, очевидно, сделали правильные выводы. Новый султан Селим I по прозвищу «Грозный» в целом за время своего правления вдвое увеличил территорию империи, в значительной степени именно за счет владений мамлюков. Османы положились на свои преимущества – а именно владение артиллерией и современным огнестрельным оружием (ружьями). В то же время мамлюки были очень ловкими всадниками, но современные технологии вовремя не освоили. Так что во время второй Османо-мамлюкской войны 1516-1517 годов турки разбили врага и захватили Палестину, Левант, часть Аравии, а в итоге и сам центр Мамлюкского султаната – Египет. Битва при Ридании решила судьбу столицы – Каира.

Основные укрепления мамлюков находились именно в пригороде Каира — Ридании. Сюда даже завезли закупленную в Венеции артиллерию. Но от пушек было мало толку (из-за отсутствия опытных артиллеристов). Османская армия смогла обойти противника и ударить одновременно во фронт и в тыл. В конце концов войска мамлюков потеряли около двадцати тысяч воинов, остальные в панике отступили. 26 января начались бои за Каир. В них мамлюки уже не могли переломить ход событий. 3 февраля войска Селима I полностью захватили Каир. Мамлюки во главе с султаном Туман-баем II отступили в дельту Нила. Последний мамлюкский султан Египта еще планировал оказать сопротивление османам, но его выдал собственный подданный (и якобы друг) – шейх порабощенных мамлюками бедуинов. Свою жизнь Туман-бай завершил на виселице, 13 апреля 1517 года его подвесили за ребра на крюке под аркой ворот в Каире.

22 января 1863 года началось Январское восстание народов бывшей Речи Посполитой против российских оккупантов. Подробнее.

22 января 1901 года умерла королева Великобритании Виктория, которая находилась на престоле 63 года, семь месяцев и два дня. На трон взошел первый представитель Саксен-Кобург-Готской династии (впоследствии переименовавшейся в Виндзоров). Это был старший и нелюбимый сын Виктории – принц Альберт-Эдуард, известный под королевским именем Эдуард VII. Подробнее.

<br />

22 января 1918 года Украинская Центральная Рада приняла IV Универсал, которым провозгласила независимость Украины. Подробнее.

22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве торжественно провозгласили «Акт злуки» УНР и ЗУНР. Подробнее.

22 января 1992 года Филиппины признали независимость Украины.

22 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Ираном.

22 января 2010 года Президент Украины Виктор Ющенко сообщил, что подписал указ о присвоении звания Героя Украины (посмертно) лидеру ОУН Степану Бандере. Подробнее.

22 января 2014 года первые три Героя Небесной Сотни погибли во время штурма на улице Грушевского в Киеве. Подробнее.

Церковный праздник 22 января

22 января чтят память апостола Тимофея. Подробнее.

Народные приметы

Если 22 января снегопад, будет богатый урожай.

Если сильный мороз, но окна вспотели – скоро потеплеет.

Если в полдень вышло солнце, весна придет рано.

Что нельзя делать 22 января

Нельзя выносить мусор из дома, особенно вечером.

Нельзя тяжело физически работать.