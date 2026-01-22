Сьогодні 22 січня 2026: яке свято та день в історії

22 січня – День Соборності України. У цей день 1517 року відбулася вирішальна битва між Османською імперією та Мамелюцьким султанатом за владу в Єгипті. У 1863-му розпочалося Січневе повстання народів колишньої Речі Посполитої проти російських загарбників. У 1901-му померла королева Великої Британії Вікторія, яка була на престолі 63 роки. У 1918-му Українська Центральна Рада ухвалила IV Універсал, яким проголосила незалежність Української народної республіки. У 1919-му проголосили “Акт злуки” УНР і ЗУНР. У 2010-му Віктор Ющенко повідомив, що надав звання Героя України (посмертно) Степанові Бандері. У 2014-му три Герої Небесної Сотні загинули під час штурму на вулиці Грушевського в Києві.

Свята та пам’ятні дати 22 січня

22 січня – День Соборності України.

Четвертий четвер січня – це День одягу, що не поєднується. Крім того, четвер останнього повного тижня січня – це День здорової ваги жінок.

Також сьогодні: День танцю семи вуалей.

22 січня в історії

22 січня 1517 року відбулася битва при Райданіє (в передмісті Каїра). Її називають вирішальною в Османсько-мамелюцькій війні 1516—1517 років. Сама ж ця війна загалом значно змінила баланс сил в ісламському світі – в бік Османської імперії. Внаслідок цієї війни Османська імперія захопила Єгипет. До того в цій країні кілька століть влада належала мамелюкам. Мамелюки – це не народність. Початково так називали рабів-воїнів, яких, як правило, ще дітьми захоплювали, викрадали або купували (інколи й у власних батьків), а далі виховували в ісламських традиціях. Окрім потрібних військових навичок, таким дітям у процесі виховання вселяли повну відданість своєму правителеві (султану або халіфу).

При цьому, звичайно ж, османи у XVI столітті воювали за Єгипет уже зовсім не з рабами, які в дитинстві прийняли іслам. Поступово так сталося, що мамелюки прийшли до влади на частині захоплених територій – і створили власну династію. Усе розпочалося зі знаменитого противника хрестоносців – Салах ад-Діна (Саладіна). Знаменитий полководець мамелюком не був. Він був курдом за походженням, вступив на службу до еміра Халеба (сучасного Алеппо в Сирії) Нур ед Діна. І саме в його інтересах воював у Єгипті, а згодом сам проголосив себе там султаном.

Проте в даному контексті важлива не так яскрава біографія Саладіна, як те, що після його смерті розпочалася боротьба, в якій кожен претендент намагався оточити себе надійними мамелюками. Поступово, після серії перемог, владу (а з нею – значне військо мамелюків) здобув молодший брат Саладіна – султан Аль-Аділь I. Він, а згодом і його син використовували мамелюків “за призначенням” – тобто як власне особливо наближене військо, й не більше. А от їхні наступники вже почали ділитися владою з цими елітними воїнами. Апогею процес досяг у середині XIII століття. Тоді вдова султана Єгипту після смерті свого сина захотіла правити далі сама. Для цього їй потрібна була підтримка мамелюків. І допомогу надав один із їхніх лідерів Айбек. Султанша втримала владу, зробила Айбека головнокомандувачем, а згодом вийшла за нього заміж. У результаті цей воїн став першим мамелюком на чолі Єгипту та увійшов до історії як Айбек Єгипетський. З того моменту влада в країні належала колишнім “бойовим рабам”.

Битва при Райданіє, котра поставила хрест на правлінні мамлюків у Єгипті, була далеко не першою в протистоянні цього султанату з Османською імперією. Імперія вже намагалася розширити свої території за рахунок володінь мамлюків наприкінці XV ст. Тоді метою були землі Сирії та Анатолії. Однак перша спроба турків була невдалою – війну 1485-1491 років вони програли. Але, вочевидь, зробили правильні висновки. Новий султан Селім I на прізвисько “Грізний” загалом за час свого правління вдвічі збільшив територію імперії, значною мірою – саме відібравши володіння мамелюків. Османи зробили ставку на свої переваги – а саме володіння артилерією та сучасною вогнепальною зброєю (рушницями). Водночас мамелюки були дуже вправною кіннотою, але сучасні технології вчасно не засвоїли. Тож у рамках другої Османо-мамелюцької війни 1516—1517 турки розбили ворога та захопили Палестину, Левант, частину Аравії, а зрештою центр Мамелюцького султанату – Єгипет. Битва при Райданіє вирішила долю столиці – Каїра.

Основні укріплення мамелюків знаходилися саме в передмісті Каїра ар-Райданіє. Сюди навіть завезли закуплену у Венеції артилерію, але від гармат було мало користі (через відсутність вправних артилеристів). Османська армія змогла обійти противника та вдарити одночасно у фронт і в тил. Зрештою війська мамелюків втратили близько двадцяти тисяч воїнів, решта панічно відступала. 26 січня розпочалися бої за Каїр, у яких мамелюки вже не могли переламати хід подій. 3 лютого війська Селіма I повністю захопили Каїр, мамелюки на чолі з султаном Туман-беєм II відступили в дельту Нілу. Останній мамелюцький султан Єгипту ще планував чинити спротив османам, але його видав власний підданий (і нібито друг) – шейх поневолених мамелюками бедуїнів. Зрештою своє життя Туман-бей завершив на шибениці, 13 квітня 1517 року його підвісили за ребра на гаку під аркою воріт у Каїрі.

22 січня 1863 року розпочалося Січневе повстання народів колишньої Речі Посполитої проти російських окупантів. Докладніше.

22 січня 1901 року померла королева Великої Британії Вікторія, яка перебувала на престолі 63 роки, сім місяців і два дні. На той час це був рекорд серед британських монархів (його побила Єлизавета II, яка була королевою понад 70 років). На трон зійшов перший представник Саксен-Кобург-Готської династії (яка згодом перейменувалась у Віндзорів). То був старший і нелюбий син Вікторії – принц Альберт-Едуард, відомий під королівським ім’ям Едуард VII. Докладніше.

<br />

22 січня 1918 року Українська Центральна Рада ухвалила IV Універсал, яким проголосила незалежність України. Докладніше.

22 січня 1919 року на Софійській площі у Києві урочисто проголосили Акт злуки УНР та ЗУНР. Докладніше.

22 січня 1992 року Філіппіни визнали незалежність України.

22 січня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Іраном.

22 січня 2010 року Президент України Віктор Ющенко повідомив, що підписав указ про надання звання Героя України (посмертно) лідеру ОУН Степанові Бандері. Докладніше.

22 січня 2014 року перші три Герої Небесної Сотні загинули під час штурму на вулиці Грушевського у Києві. Докладніше.

Церковне свято 22 січня

22 січня вшановують пам’ять апостола Тимофія. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 22 січня снігопад, то буде багатий врожай.

Якщо сильний мороз, але віконниці спітніли – скоро потеплішає.

Якщо опівдні вийшло сонце, то весна прийде рано.

Що не можна робити 22 січня

Не можна виносити сміття з дому, особливо увечері.

Не можна важко фізично працювати.