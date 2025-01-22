Сьогодні 22 січня: яке свято та день в історії

22 січня – День Соборності України. У 1863 році в цей день розпочалося Січневе повстання народів колишньої Речі Посполитої проти російських загарбників. У 1901-му померла королева Великої Британії Вікторія, яка була на престолі 63 роки. У 1918-му Українська Центральна Рада ухвалила IV Універсал, яким проголосила незалежність Української народної республіки. У 1919-му проголосили “Акт злуки” УНР і ЗУНР. У 2010-му Віктор Ющенко повідомив, що надав звання Героя України (посмертно) Степанові Бандері. У 2014-му три Герої Небесної Сотні загинули під час штурму на вулиці Грушевського в Києві.

Свята та пам’ятні дати 22 січня

22 січня – День Соборності України.

22 січня в історії

22 січня 1863 року розпочалося Січневе повстання народів колишньої Речі Посполитої проти російських окупантів. Докладніше.

22 січня 1901 року померла королева Великої Британії Вікторія, яка перебувала на престолі 63 роки, сім місяців і два дні. На той час це був рекорд серед британських монархів (його побила Єлизавета II, яка була королевою понад 70 років). На трон зійшов перший представник Саксен-Кобург-Готської династії (яка згодом перейменувалась у Віндзорів). То був старший і нелюбий син Вікторії – принц Альберт-Едуард, відомий під королівським ім’ям Едуард VII.

Спадкоємцем престолу він був до 59-річного віку, що також було рекордом того часу (нинішній король Великої Британії Карл III, колишній принц Чарльз, перевершив цей рекорд, зійшовши на престол у 73 роки). Коронували Едуарда VII за півтора року – 9 серпня 1902-го. Причому він став єдиним монархом Великої Британії, коронацію якого довелося перенести – напередодні церемонії в короля стався апендицит, і йому зробили термінову операцію.

Едуард VII довго чекав на свою корону, а носив її менше десятка років – він помер 6 травня 1910-го. Час його правління в Британії називають Едвардіанською епохою, за якою ностальгували протягом XX століття. Адже це було останнє відносно спокійне десятиліття – напередодні двох світових воєн. Після смерті Едуарда VII королем став його старший син – Георг V.

22 січня 1918 року Українська Центральна Рада ухвалила IV Універсал, яким проголосила незалежність України. Докладніше.

22 січня 1919 року на Софійській площі у Києві урочисто проголосили Акт злуки УНР та ЗУНР. Докладніше.

22 січня 1992 року Філіппіни визнали незалежність України.

22 січня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Іраном.

22 січня 2010 року Президент України Віктор Ющенко повідомив, що підписав указ про надання звання Героя України (посмертно) лідеру ОУН Степанові Бандері. Докладніше.

22 січня 2014 року перші три Герої Небесної Сотні загинули під час штурму на вулиці Грушевського у Києві. Докладніше.

Церковне свято 22 січня

22 січня вшановують пам’ять апостола Тимофія. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 22 січня снігопад, то буде багатий врожай.

Якщо сильний мороз, але віконниці спітніли – скоро потеплішає.

Якщо опівдні вийшло сонце, то весна прийде рано.

Що не можна робити 22 січня

Не можна виносити сміття з дому, особливо увечері.

Не можна важко фізично працювати.