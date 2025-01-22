Сегодня 22 января: какой праздник и день в истории

22 января – День Соборности Украины. В 1863 году в этот день началось Январское восстание народов бывшей Речи Посполитой против российских захватчиков. В 1901-м умерла королева Великобритании Виктория, которая была на престоле 63 года. В 1918-м Украинская Центральная Рада приняла IV Универсал, которым провозгласила независимость Украинской народной республики. В 1919-м провозгласили «Акт злуки» УНР и ЗУНР. В 2010-м Виктор Ющенко сообщил, что присвоил звание Героя Украины (посмертно) Степану Бандере. В 2014-м три Героя Небесной Сотни погибли во время штурма на улице Грушевского в Киеве.

Праздники и памятные даты 22 января

22 января – День Соборности Украины.

22 января в истории

22 января 1863 года началось Январское восстание народов бывшей Речи Посполитой против российских оккупантов. Подробнее.

22 января 1901 года умерла королева Великобритании Виктория, которая находилась на престоле 63 года, семь месяцев и два дня. В то время это был рекорд среди британских монархов (его побила Елизавета II, которая была королевой более 70 лет). На трон взошел первый представитель Саксен-Кобург-Готской династии (впоследствии переименовавшейся в Виндзоров). Это был старший и нелюбимый сын Виктории – принц Альберт-Эдуард, известный под королевским именем Эдуард VII.

Наследником престола он был до 59-летнего возраста, что также являлось рекордом того времени (нынешний король Великобритании Карл III, бывший принц Чарльз, превзошел этот рекорд, взойдя на престол в 73 года). Короновали Эдуарда VII через полтора года – 9 августа 1902-го. Причем он стал единственным монархом Великобритании, коронацию которого пришлось перенести – накануне церемонии у короля случился аппендицит, и ему провели срочную операцию.

Эдуард VII долго ждал своей короны, а носил ее менее десятка лет – он умер 6 мая 1910-го. Время его правления в Британии называют Эдвардианской эпохой, по которой ностальгировали в течение XX века. Ведь это было последнее относительно спокойное десятилетие – накануне двух мировых войн. После кончины Эдуарда VII королем стал его старший сын – Георг V.

22 января 1918 года Украинская Центральная Рада приняла IV Универсал, которым провозгласила независимость Украины. Подробнее.

22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве торжественно провозгласили «Акт злуки» УНР и ЗУНР. Подробнее.

22 января 1992 года Филиппины признали независимость Украины.

22 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Ираном.

22 января 2010 года Президент Украины Виктор Ющенко сообщил, что подписал указ о присвоении звания Героя Украины (посмертно) лидеру ОУН Степану Бандере. Подробнее.

22 января 2014 года первые три Героя Небесной Сотни погибли во время штурма на улице Грушевского в Киеве. Подробнее.

Церковный праздник 22 января

22 января чтят память апостола Тимофея. Подробнее.

Народные приметы

Если 22 января снегопад, будет богатый урожай.

Если сильный мороз, но окна вспотели – скоро потеплеет.

Если в полдень вышло солнце, весна придет рано.

Что нельзя делать 22 января

Нельзя выносить мусор из дома, особенно вечером.

Нельзя тяжело физически работать.