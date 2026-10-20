Live
  • Ср 21.10.2026
  • Харьков  +13°С
  • USD 45
  • EUR 50.53

РСЗО по Харькову и опасность под сетками – итоги 20 октября

Оригинально 23:00   20.10.2026
Оксана Якушко
Подпишитесь на нас в Google
РСЗО по Харькову и опасность под сетками – итоги 20 октября

По Харькову ударили из РСЗО, разрушены дома. В Новой Водолаге – день траура, назвали имена погибших в детском парке. Начальник Службы восстановления предупредил об опасности на дорогах, накрытых сетками. «Объектив» напоминает главные новости 20 октября.

По Харькову ударили из РСЗО

Без предупреждения от мониторов и дополнительной сирены – по Харькову прилетели скоростные цели. Взрывы раздались днем. В то время в городе уже была воздушная тревога. Ее объявили по другому поводу. Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании по частному сектору в Новобаварском районе. Два дома разрушены. По состоянию на 17.00 пострадавших было девять. Предварительно враг применил РСЗО «Торнадо-С».

День траура в Новой Водолаге: назвали имена погибших

Трагедия произошла в Новой Водолаге накануне. Российский беспилотник Герань-3 ударил посреди парка, где отдыхали люди с детьми. Этот удар унес жизни двух девочек – годовалой и 8-летней, а также молодых женщин. Учительница младших классов Нововодолажского лицея Инна Марюхна ушла из жизни вместе с маленькой дочкой Ангелиной. Фото погибших земляков опубликовал Нововодолажский поселковый совет. Сегодня в громаде был день траура. В больницах продолжают находиться семь пострадавших от этого прилета. По данным спикера Харьковской ОВА Анны Гонтарь, в тяжелом состоянии двое детей: шестилетняя девочка и 12-летний мальчик, а также – женщина и мужчина. Состояние еще трех раненых – среднее.

Антидроновые сетки – не признак безопасности

По возможности избегать участков дорог, покрытых антидроновыми сетками, советуют жителям и гостям Харьковщины. Начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев на личной странице в фейсбуке ответил на вопросы, на которые официально Служба ответить не может: по оценке уровня риска при поездках по трассам региона. Он отметил: на дорогах в зоне досягаемости БпЛА врага угроза атаки возможна. А там, где установили антидрновую защиту – не просто возможна, а уже есть. И речь идет не только об атаке FPV, но и о дистанционном минировании таких путей.

Пенсионерку в Харькове чуть не обманули на почти полмиллиона гривен

Задержали подозреваемую – жительницу Киева. Схема, которую применили мошенники, стандартна: «ваш ребенок попал в ДТП». Жительнице Харькова звонила по телефону женщина, которая выдавала себя за ее дочь. Она заявила, что попала в аварию в Полтаве и нуждается в срочной операции. Слова фейковой дочери подтвердил не менее фантазийный врач. На операцию они просили $12 000. Под моральным давлением пенсионерка призналась, что имеет сбережения – около полумиллиона гривен. Тогда в нее срочно отправили третью участницу схемы, которую представили сотрудницей прокуратуры. Эта женщина, по данным следствия, должна была забрать деньги у потерпевшей. Однако пенсионерка в какой-то момент заявила, что сначала позвонит по телефону внучке. Тогда «прокурорша» быстро нашла повод покинуть дом. Ее разоблачили, задержали и сообщили о подозрении. Других причастных разыскивают.

Сосны и дубы высадят в Харьковской области

200 тысяч сеянцев сосен и 20 тысяч дубов готовятся высадить в Харьковской области. В Слобожанском лесном офисе сообщили, что в скором времени стартует осенняя посадка леса. Сеянцы выращены в кассетах. Это позволяет их высаживать, не травмируя корни.

МГ «Объектив» также сообщал 20 октября: 

  1. В антидроновой сетке на Харьковщине запуталась сова: спасли пограничники 📹
  2. Киоск с фастфудом россияне атаковали в городе под Харьковом: двое раненых
  3. Протестантскую церковь разрушили россияне в Изюме на Харьковщине (фото)
Автор: Оксана Якушко

Популярно

Разрушены два дома – Терехов о ракетной атаке на Харьков 20 октября (видео)
Разрушены два дома – Терехов о ракетной атаке на Харьков 20 октября (видео)
20.10.2026, 16:49
БпЛА ударил по Харькову днем ​​20 октября: что известно
БпЛА ударил по Харькову днем ​​20 октября: что известно
20.10.2026, 12:27
РСЗО по Харькову и опасность под сетками – итоги 20 октября
РСЗО по Харькову и опасность под сетками – итоги 20 октября
20.10.2026, 23:00
Ударили из «Торнадо-С»: последствия атака РСЗО по Харькову 20 октября (фото)
Ударили из «Торнадо-С»: последствия атака РСЗО по Харькову 20 октября (фото)
20.10.2026, 20:07
Взрывы в Харькове: удар по частному сектору, пострадавшие (дополняется)
Взрывы в Харькове: удар по частному сектору, пострадавшие (дополняется)
20.10.2026, 16:58
Новости Харькова — главное 20 октября: ракетный удар по городу — пострадавшие
Новости Харькова — главное 20 октября: ракетный удар по городу — пострадавшие
20.10.2026, 22:05

Новости по теме:

20.10.2026
Разрушены два дома – Терехов о ракетной атаке на Харьков 20 октября (видео)
20.10.2026
Взрывы в Харькове: удар по частному сектору, пострадавшие (дополняется)
20.10.2026
На полмиллиона гривен хотели обмануть пенсионерку в Харькове: подробности
20.10.2026
Попросил позвонить и украл 80 тысяч: мужчине в Харькове вручили подозрение
20.10.2026
На ремонт закрыли пешеходный мост в Манжосовом Яру в Харькове (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «РСЗО по Харькову и опасность под сетками – итоги 20 октября», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 октября 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Объектив» напоминает главные новости 20 октября.".