РСЗО по Харькову и опасность под сетками – итоги 20 октября

По Харькову ударили из РСЗО, разрушены дома. В Новой Водолаге – день траура, назвали имена погибших в детском парке. Начальник Службы восстановления предупредил об опасности на дорогах, накрытых сетками. «Объектив» напоминает главные новости 20 октября.

Без предупреждения от мониторов и дополнительной сирены – по Харькову прилетели скоростные цели. Взрывы раздались днем. В то время в городе уже была воздушная тревога. Ее объявили по другому поводу. Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании по частному сектору в Новобаварском районе. Два дома разрушены. По состоянию на 17.00 пострадавших было девять. Предварительно враг применил РСЗО «Торнадо-С».

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Трагедия произошла в Новой Водолаге накануне. Российский беспилотник Герань-3 ударил посреди парка, где отдыхали люди с детьми. Этот удар унес жизни двух девочек – годовалой и 8-летней, а также молодых женщин. Учительница младших классов Нововодолажского лицея Инна Марюхна ушла из жизни вместе с маленькой дочкой Ангелиной. Фото погибших земляков опубликовал Нововодолажский поселковый совет. Сегодня в громаде был день траура. В больницах продолжают находиться семь пострадавших от этого прилета. По данным спикера Харьковской ОВА Анны Гонтарь, в тяжелом состоянии двое детей: шестилетняя девочка и 12-летний мальчик, а также – женщина и мужчина. Состояние еще трех раненых – среднее.

По возможности избегать участков дорог, покрытых антидроновыми сетками, советуют жителям и гостям Харьковщины. Начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев на личной странице в фейсбуке ответил на вопросы, на которые официально Служба ответить не может: по оценке уровня риска при поездках по трассам региона. Он отметил: на дорогах в зоне досягаемости БпЛА врага угроза атаки возможна. А там, где установили антидрновую защиту – не просто возможна, а уже есть. И речь идет не только об атаке FPV, но и о дистанционном минировании таких путей.

Задержали подозреваемую – жительницу Киева. Схема, которую применили мошенники, стандартна: «ваш ребенок попал в ДТП». Жительнице Харькова звонила по телефону женщина, которая выдавала себя за ее дочь. Она заявила, что попала в аварию в Полтаве и нуждается в срочной операции. Слова фейковой дочери подтвердил не менее фантазийный врач. На операцию они просили $12 000. Под моральным давлением пенсионерка призналась, что имеет сбережения – около полумиллиона гривен. Тогда в нее срочно отправили третью участницу схемы, которую представили сотрудницей прокуратуры. Эта женщина, по данным следствия, должна была забрать деньги у потерпевшей. Однако пенсионерка в какой-то момент заявила, что сначала позвонит по телефону внучке. Тогда «прокурорша» быстро нашла повод покинуть дом. Ее разоблачили, задержали и сообщили о подозрении. Других причастных разыскивают.

200 тысяч сеянцев сосен и 20 тысяч дубов готовятся высадить в Харьковской области. В Слобожанском лесном офисе сообщили, что в скором времени стартует осенняя посадка леса. Сеянцы выращены в кассетах. Это позволяет их высаживать, не травмируя корни.

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