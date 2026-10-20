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Киоск с фастфудом россияне атаковали в городе под Харьковом: двое раненых

Происшествия 20:30   20.10.2026
Оксана Якушко
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Киоск с фастфудом россияне атаковали в городе под Харьковом: двое раненых

В течение 20 октября россияне несколько раз атаковали Дергачи FPV-дронами, сообщает глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Около 15:00 FPV-дрон попал по киоску с фастфудом, расположенному на территории рынка города Дергачи.

«В это время поблизости находились много людей. К сожалению, две женщины получили ранения: 46-летняя жительница Дергачей и 45-летняя жительница Малой Даниловки. Первая получила незначительную травму левой руки и отказалась от госпитализации. Вторую женщину с взрывными ранениями госпитализировали в Харьков, угрозы ее жизни нет», — рассказал Задоренко.

Около 17:20 российский FPV-дрон на оптоволокне атаковал гражданский автомобиль, припаркованный возле админздания в центре Дергачей.

«Авто почти полностью выгорело, также повреждены окна админздания. Чудом обошлось без пострадавших», — отметил глава Дергачевской ГВА.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2026 в 20:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение 20 октября россияне несколько раз атаковали Дергачи FPV-дронами, сообщает глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.".