Кіоск із фастфудом росіяни атакували у місті під Харковом: дві поранені

Протягом 20 жовтня росіяни кілька разів атакували Дергачі FPV-дронами, повідомляє голова Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.

Близько 15:00 FPV-дрон поцілив у кіоск із фастфудом, розташований на території ринку міста Дергачі.

«У цей час поблизу перебувало багато людей. На жаль, двоє жінок дістали поранення: 46-річна мешканка Дергачів і 45-річна жителька Малої Данилівки. Перша зазнала незначної травми лівої руки та відмовилася від госпіталізації. Другу жінку з вибуховими пораненнями ушпиталили до Харкова, загрози її життю немає», – розповів Задоренко.

Близько 17:20 російський FPV-дрон на оптоволокні атакував цивільну автівку, припарковану біля адмінбудівлі в середмісті Дергачів.

«Автівка майже повністю вигоріла, також пошкоджене скління адмінбудівлі. Дивом минулося без постраждалих», – зазначив очільник Дергачівської МВА.