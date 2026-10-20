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Кіоск із фастфудом росіяни атакували у місті під Харковом: дві поранені

Події 20:30   20.10.2026
Оксана Якушко
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Кіоск із фастфудом росіяни атакували у місті під Харковом: дві поранені

Протягом 20 жовтня росіяни кілька разів атакували Дергачі FPV-дронами, повідомляє голова Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.

Близько 15:00 FPV-дрон поцілив у кіоск із фастфудом, розташований на території ринку міста Дергачі.

«У цей час поблизу перебувало багато людей. На жаль, двоє жінок дістали поранення: 46-річна мешканка Дергачів і 45-річна жителька Малої Данилівки. Перша зазнала незначної травми лівої руки та відмовилася від госпіталізації. Другу жінку з вибуховими пораненнями ушпиталили до Харкова, загрози її життю немає», – розповів Задоренко.

Близько 17:20 російський FPV-дрон на оптоволокні атакував цивільну автівку, припарковану біля адмінбудівлі в середмісті Дергачів.

«Автівка майже повністю вигоріла, також пошкоджене скління адмінбудівлі. Дивом минулося без постраждалих», – зазначив очільник Дергачівської МВА.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2026 в 20:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом 20 жовтня росіяни кілька разів атакували Дергачі FPV-дронами, повідомляє голова Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.".