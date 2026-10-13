Сегодня 13 октября 2026: какой праздник и день в истории

13 октября 2010 года успешно завершилась уникальная спасательная операция в Чили: с глубины почти в 700 м подняли 33 шахтеров, которые провели в ловушке более двух месяцев. В 1990-м в Харькове родилось украинское негосударственное ТВ. В 1923-м столицу Турции перенесли из Стамбула в Анкару. В 1900-м впервые вышла книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений». В 1884-м Гринвич утвердили как место прохождения нулевого меридиана. В 1792-м заложили первый камень в фундамент Белого дома в США. В 1307-м во Франции начались массовые аресты тамплиеров. В 54-м – умер римский император Клавдий – как полагают, его отравила грибами собственная жена.

Праздники и памятные даты 13 октября

13 октября в мире – Международный день уменьшения опасности стихийных бедствий, Всемирный день борьбы с тромбозом, День распространения информации о метастатическом раке молочной железы.

Во второй вторник октября проходит День Ады Лавлейс – это ежегодное мероприятие, посвященное празднованию вклада женщин в области STEM (наука, технологии, инженерия и математика).

Также сегодня: Международный день скептиков, Международный день простой речи, Международный день костюма, День без бюстгальтера, Международный день неудачников.

13 октября в истории

13 октября 54 года скончался римский император Клавдий. Самая распространенная версия историков по поводу этого события состоит в том, что императора отравила грибами жена — Агриппина Младшая, чтобы привести к власти своего сына Нерона. Подробнее.

13 октября 1307 года — в пятницу, 13-го — по приказу французского короля Филиппа IV Красивого арестовали Великого магистра ордена тамплиеров Жака де Моле. Подробнее.

13 октября 1792 года заложили первый камень на строительстве резиденции президента США – Белого дома. Подробнее.

13 октября 1884 года Гринвич утвердили как место прохождения нулевого меридиана. Подробнее.

13 октября 1900 года впервые вышла книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений». Подробнее.

13 октября 1923 года столицу Турции перенесли из Стамбула в Ангору, название которой сменили на «Анкара». Подробнее.

13 октября 1990 года в Харькове родилось украинское негосударственное телевидение – в эфир вышли программы, подготовленные студией «АТВ-1». Подробнее.

13 октября 2010 года успешно завершилась уникальная спасательная операция в Чили. Живыми с глубины почти 700 метров подняли 33 шахтера – они провели в ловушке на обрушенной шахте более двух месяцев (а именно – 69 дней). Это самое длительное время, в течение которого людям удавалось выжить в ловушке под землей, что зафиксировано Книгой рекордов Гиннеса.

Шахта в Сан-Хосе, на которой добывали золото и медь, обрушилась 5 августа 2010 года. Шахтеры пережили аварию. Они переместились в подземное аварийное убежище. Там мужчины обнаружили запас продовольственных пайков всего на несколько дней.

«Поскольку их положение ухудшалось в течение следующих 17 дней, шахтеры, не зная, найдет ли их кто-то, рассматривали возможность самоубийства и каннибализма. Затем, 22 августа, бур, посланный спасателями, прорвался к месту, где находились шахтеры, и мужчины послали ответную записку: «В убежище все хорошо. Нас 33″. Еду, воду, лекарства и другие припасы вскоре доставили шахтерам через узкую скважину», — пишет проект History.

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На дно скважины с поверхности также спустили видеокамеры, которые позволили следить за состоянием оказавшихся в ловушке шахтеров. Параллельно инженеры и эксперты из разных стран мира разрабатывали механизм, как освободить пленников шахты. К их поддержке и спасению привлекли Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США – NASA.

«Чилийское правительство обратилось в NASA за технической консультацией, ссылаясь на опыт управления по защите людей во враждебной среде космоса во время длительных миссий. Команда экспертов NASA отправилась к шахте и находилась на месте происшествия с 30 августа по 5 сентября 2010 года. Изначальная помощь команды включала рекомендации по медицинскому обслуживанию, питанию и психологической поддержке. Их работа расширилась и включила документ с инженерными требованиями для проектирования чилийской спасательной капсулы, которая использовалась для эвакуации шахтеров», — пишет сайт NASA.

В конце концов, к шахтерам пробурили эвакуационную шахту, сквозь которую их поднимали по одному в узкой капсуле. Подъем начался 12 октября, а завершился 13-го. Спасательную операцию транслировали в прямом эфире, а на поверхности спасенных встречала радостная толпа, среди которой был и лично президент Чили Себастьян Пиньера.

Церковный праздник 13 октября

13 октября чтят память мучеников Карпа, епископа Фиатирского, Папилы, дьякона, Агафодора и мученицы Агафоники. Подробнее.

Народные приметы

Если выпал первый снег, зима придет через 40 дней.

Иней на окнах – к сухой осени.

Если петухи запели раньше обычного — будет потепление.

Что нельзя делать 13 октября

Нельзя приглашать в гости малознакомых людей или ходить в гости к ним.

Нельзя выходить на улицу легко одетым. В этот день повышается риск заболеть из-за переохлаждения, поэтому важно одеться по погоде.