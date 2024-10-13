Сегодня 13 октября: какой праздник и день в истории

13 октября в Украине профессиональные праздники у художников и эпидемиологов, а также — День профсоюзов. В 1990-м в этот день в Харькове родилось украинское негосударственное ТВ. В 1900-м впервые вышла книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений». В 1884-м Гринвич утвердили как место прохождения нулевого меридиана. В 1792-м заложили первый камень в фундамент Белого дома в США. В 1307-м во Франции начались массовые аресты тамплиеров. В 54-м — умер римский император Клавдий — как считают, его отравила грибами собственная жена.

Праздники и памятные даты 13 октября

13 октября в Украине – День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы, День профессиональных союзов, День художника (все три отмечают во второе воскресенье октября).

В мире – Международный день уменьшения опасности стихийных бедствий, Всемирный день борьбы с тромбозом.

Также отмечают: Международный день неудачников, День без бюстгальтера, Международный день костюма, Международный день простого языка, Международный день скептиков.

13 октября в истории

13 октября 54 года скончался римский император Клавдий. Самая распространенная версия историков по поводу этого события состоит в том, что императора отравила грибами жена — Агриппина Младшая, чтобы привести к власти своего сына Нерона.

Императору Клавдию по жизни не везло с женами, которых у него было аж пять. Впрочем, в целом сложно назвать счастливыми и его отношения с другими родственниками. Клавдий был совершенно нетипичным римлянином. Он рос слабым и болезненным, так что воин и полководец из него точно не получался, и будущий император предпочитал изучать историю и писать книги. При этом само происхождение предполагало для него участие в политике империи. Клавдий был племянником императора Тиберия. Дедом по линии матери ему приходился полководец и участник Второго триумвирата Марк Антоний, бабушкой – Октавия Младшая, сестра императора Октавиана Августа. Однако родственники, начиная с собственной матери, в Клавдия откровенно не верили. «Человек, которого природа начала создавать, но не завершила», — так будто бы говорила о Клавдии его мать Антония. Октавиан Август в своем завещании упомянул внучатого племянника среди наследников третьей очереди. Дядя – император Тиберий считал племянника совершенно никудышным и не нашел для него никакой должности, как тот ни просил. Несмотря на такое отношение Тиберия, Клавдий пользовался уважением в Сенате. Умирая, Тиберий причислил племянника к наследникам третьей очереди – так же, как поступил и его предшественник Октавиан Август.

Однако пренебрежение к Клавдию старших членов семьи побледнело на фоне отношения его племянника – нового императора Гая Калигулы.

Тот сначала как будто приблизил к себе дядю и назначил наконец выполнять консульские обязанности. Но благоденствие длилось недолго. Император в течение своего непродолжительного правления сошел с ума. Он дошел до того, что объявил себя богом и пытался воевать с Юпитером и Нептуном. Калигула издевался над многими своими близкими и над членами Сената. Но даже в этой компании Клавдий отличался. Дядю император постоянно держал при себе, чтобы публично унижать. К тому же племянничек «сосватал» Клавдию одну из двух его самых известных жен – Валерию Мессалину. Она была уже третьей для Клавдия: с первой разошелся из-за измены, семья второй оказалась замешана в сговоре. Мессалина же «прославилась» в веках как удивительная развратница – настолько, что ее имя стало нарицательным. Несмотря на это, Мессалина родила Клавдию сына Британника и дочь Клавдию Октавию.

Правление Гая Калигулы ожидаемо завершилось сговором против него и убийством офицерами личной охраны – преторианской гвардии. Клавдий был неподалеку, когда императора забивали мечами, и, испугавшись, спрятался за занавеской. Там его и нашел солдат Грат. Он и отвел Клавдия к своим товарищам, которые, убив Калигулу, не очень понимали, что делать дальше. Преторианцы и отстояли право Клавдия стать императором, хотя Сенат хотел провозгласить республику (не бесплатно – Клавдий щедро оплатил их верность).

Несмотря на свою «нетипичность» для Рима, этот император многое сделал для стабилизации и развития государства после правления неадекватного предшественника. Он также освободил из тюрем и ссылок всех, кого ни за что бросил туда Калигула, реабилитировал репрессированных бывшим императором родственников, отменил все указы убитого императора. Но проявил уважение к погибшему племяннику: казнил его убийц и никогда не праздновал годовщину своего прихода к власти из-за того, что это был день смерти Гая.

Хотя разумных идей и действий Клавдию было не занимать, в его личной жизни продолжался полный беспорядок. Мессалина в 48 году дошла до того, что решила отлучить от власти мужа, а императором сделать своего любовника. Она даже, не расставаясь с Клавдием, подписала брачный контракт с любовником, пока Клавдий был в отъезде. Однако ответственный за переписку при дворе Клавдия Нарцисс донес о происходящем императору. А пока Клавдий колебался, что же сделать с супругой, Нарцисс от его имени дал преторианцам команду казнить и Мессалину, и ее «нового императора». Именно так император Клавдий сохранил титул, но вновь столкнулся с необходимостью искать жену. И эта, пятая, жена превзошла всех своих предшественниц.

Рассмотрев ряд кандидатур Клавдий, следуя советам приближенных, остановился на собственной племяннице – сестре Гая Калигулы Агриппине. Она уже была дважды вдовой и имела сына Нерона. Причем предыдущий муж Агриппины – богатый политик – умер при загадочных обстоятельствах. Ходили слухи, что она отравила его, ведь все немалое наследство досталось Агриппине и Нерону. Эта история не остановила Клавдия. Он прислушался к совету любовника Агриппины – своего казначея Палланта – и взял ее в жены. Вначале жена имела на Клавдия большое влияние. Он дал ей массу привилегий, в том числе титул «Августы» и право появляться на публике в специальной колеснице, которой раньше пользовались только для перевозки статуй богов. Также Агриппина уговорила мужа усыновить своего сына Нерона, которого фанатично хотела сделать императором. А после добилась бракосочетания Нерона и дочери Клавдия – Клавдии Октавии. Одновременно жена императора делала все возможное, чтобы тот отдалял от себя родного сына Британника. Наконец Клавдий признал наследником Нерона.

Но с течением времени император начал разочаровываться в отношениях с Агриппиной. Он снова приблизил к себе Британника и стал готовить его к наследованию власти. Вероятно, именно это и стоило Клавдию жизни. Поняв, что еще немного – и мечта о сыне-императоре не сбудется, Агриппина приказала подать мужу тарелку отравленных грибов (при этом часть историков, в том числе и Тацит, считают, что Клавдий умер естественной смертью, от старости). Следует отметить, что карма догнала Агриппину: Нерон, которого она так проталкивала в императоры, в какой-то момент решил избавиться от чрезмерной опеки матери. Он трижды пытался отравить Агриппину, один раз — обрушить на нее стены ее комнаты, а затем утопить вместе с кораблем. В конце концов, император дал прямой приказ воинам убить свою мать. Увидев вооруженных убийц, она попросила заколоть себя в живот – туда, где находился Нерон до своего рождения. Относительно судьбы Агриппины существует легенда. Якобы когда-то ей напророчили: ее сын будет царствовать, но убьет ее. На что амбициозная мать среагировала: «Пусть убивает, лишь бы царствовал».

13 октября 1307 года — в пятницу, 13-го — по приказу французского короля Филиппа IV Красивого арестовали Великого магистра ордена тамплиеров Жака де Моле. Подробнее.

13 октября 1792 года заложили первый камень на строительстве резиденции президента США – Белого дома. Подробнее.

13 октября 1884 года Гринвич утвердили как место прохождения нулевого меридиана. Подробнее.

13 октября 1900 года впервые вышла книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений». Подробнее.

13 октября 1990 года в Харькове родилось украинское негосударственное телевидение – в эфир вышли программы, подготовленные студией «АТВ-1». Подробнее.

Церковный праздник 13 октября

13 октября чтят память святых отцов VII Вселенского собора и мучеников Карпа, епископа Фиатирского, Папилы, дьякона, Агафодора и мученицы Агафоники.

Мученики пострадали во времена гонений на христиан императора Декия в III веке. Правителю области, где жили святые, стало известно, что Карп и Папила не участвуют в языческих праздниках. Он приказал привести нарушителей закона и поначалу попытался убедить их в истинности римской религии. Однако святые были непоколебимы. Тогда правитель приказал обнажить мучеников и в железных цепях провести по городу, а затем привязать к коням и тащить в соседний город. За Карпом и Папилой добровольно последовали Агафодор и Агафоника. В соседнем городе, куда они наконец добрались, Агафодора забили до смерти воловьими жилами, а Карпу, Папиле и Агафонике отрубили головы.

Народные приметы

Если выпал первый снег, зима придет через 40 дней.

Иней на окнах – к сухой осени.

Если петухи запели раньше обычного — будет потепление.

Что нельзя делать 13 октября

Нельзя приглашать в гости малознакомых людей или ходить в гости к ним.

Нельзя выходить на улицу легко одетым. В этот день повышается риск заболеть из-за переохлаждения, поэтому важно одеться по погоде.