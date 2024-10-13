Сьогодні 13 жовтня: яке свято та день в історії

13 жовтня в Україні професійні свята в художників та епідеміологів, а також – День профспілок. У 1990-му цього дня в Харкові народилося українське недержавне ТБ. У 1900-му вперше вийшла книга Зигмунда Фрейда “Тлумачення сновидінь”. У 1884-му Гринвіч затвердили як місце проходження нульового меридіана. У 1792-му заклали перший камінь у фундамент Білого дому в США. У 1307-му у Франції почалися масові арешти тамплієрів. У 54-му – помер римський імператор Клавдій – як вважають, його отруїла грибами власна дружина.

Свята та пам’ятні дати 13 жовтня

13 жовтня в Україні – День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби, День професійних спілок, День художника (усі три відзначають у другу неділю жовтня).

У світі – Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих, Всесвітній день боротьби з тромбозом.

Також відзначають: Міжнародний день невдах, День без бюстгальтера, Міжнародний день костюма, Міжнародний день простої мови, Міжнародний день скептиків.

13 жовтня в історії

13 жовтня 54 року помер римський імператор Клавдій. Найпоширеніша версія істориків із приводу цієї події полягає в тому, що імператора отруїла грибами дружина – Агріппіна Молодша, щоб привести до влади свого сина Нерона.

Імператору Клавдію по життю не щастило з дружинами, яких у нього було аж п’ять. Утім, загалом складно назвати щасливими і його стосунки з іншими родичами. Клавдій був абсолютно нетиповим римлянином. Він ріс слабким і хворобливим, тож воїн і полководець з нього точно не виходив, і майбутній імператор вважав за краще вивчати історію та писати книги. При цьому саме походження передбачало для нього участь у політиці імперії. Клавдій був племінником імператора Тиберія. Дідом по лінії матері йому приходився полководець і учасник Другого тріумвірату Марк Антоній, бабусею – Октавія Молодша, сестра імператора Октавіана Августа. Проте родичі, починаючи із власної матері, в Клавдія відверто не вірили. “Людина, яку природа почала створювати, але не завершила”, – так нібито говорила про Клавдія його мати Антонія. Октавіан Август у своєму заповіті згадав онука сестри серед спадкоємців третьої черги. Дядько – імператор Тиберій вважав племінника зовсім нікчемним і не знайшов для нього ніякої посади, хоч як той просив. Попри таке ставлення Тиберія, Клавдій користувався повагою в Сенаті. Вмираючи, Тиберій зарахував племінника до спадкоємців третьої черги – як і його попередник Октавіан Август.

Проте зневага до Клавдія старших членів сім’ї зблідла на тлі ставлення його племінника – нового імператора Гая Калігули.

Той спочатку начебто наблизив до себе дядька та призначив нарешті виконувати консульські обов’язки. Але благоденство тривало недовго. Імператор протягом свого нетривалого правління збожеволів. Він дійшов до того, що оголосив себе богом і намагався воювати з Юпітером та Нептуном. Калігула знущався з багатьох своїх близьких і з членів Сенату. Але навіть у цій компанії Клавдій вирізнявся. Дядька імператор постійно тримав при собі, щоб принижувати публічно. До того ж племінничок “засватав” Клавдію одну з двох його найвідоміших дружин – Валерію Мессаліну. Вона була вже третьою для Клавдія: з першою розійшовся через зраду, сім’я другої виявилася замішаною у змові. Мессаліна ж “прославилася” у століттях як дивовижна розпусниця – настільки, що її ім’я стало номінальним. Попри це, Мессаліна народила Клавдію сина Британніка та дочку Клавдію Октавію.

Правління Гая Калігули очікувано завершилося змовою проти нього та вбивством офіцерами особистої охорони – преторіанської гвардії. Клавдій був неподалік, коли імператора забивали мечами, та, злякавшись, сховався за фіранкою. Там його знайшов солдат Грат. Він і відвів Клавдія до своїх товаришів, які, вбивши Калігулу, не дуже розуміли, що робити далі. Преторіанці й відстояли право Клавдія стати імператором, хоча Сенат хотів проголосити республіку (не просто “з любові до мистецтва” – Клавдій щедро сплатив за їхню вірність).

Попри свою “нетиповість” для Риму, цей імператор багато зробив для стабілізації та розвитку держави після правління неадекватного попередника. Він також звільнив із в’язниць та заслань усіх, кого ні за що кинув туди Калігула, реабілітував репресованих колишнім імператором родичів, скасував укази вбитого імператора. Але виявив повагу до загиблого племінника: стратив його вбивць і ніколи не святкував річницю свого приходу до влади через те, що це був день смерті Гая.

Хоча розумних ідей та дій Клавдію було не позичати, у його особистому житті продовжувався повний безлад. Мессаліна у 48 році дійшла до того, що вирішила відлучити від влади чоловіка, а імператором зробити свого коханця. Вона навіть, не розлучаючись із Клавдієм, підписала шлюбний контракт із коханцем, поки Клавдій був у від’їзді. Проте відповідальний за листування при дворі Клавдія Нарцис доніс про те, що відбувається, імператору. А поки Клавдій вагався, що ж зробити з дружиною, Нарцис від його імені дав преторіанцям команду стратити й Мессаліну, і її “нового імператора”. Саме так імператор Клавдій зберіг титул, але знову зіткнувся з необхідністю шукати дружину. І ця, п’ята, дружина перевершила всіх своїх попередниць.

Розглянувши низку кандидатур Клавдій, дослухавшися порад, зупинився на власній племінниці – сестрі Гая Калігули Агріппіні. Вона вже була двічі вдовою та мала сина Нерона. Причому попередній чоловік Агріппіни – багатий політик – помер за загадкових обставин. Ходили чутки, що вона отруїла його, адже вся чимала спадщина дісталася Агріппіні та Нерону. Ця історія не зупинила Клавдія. Він дослухався поради коханця Агріппіни – свого скарбника Палланта – і взяв її за дружину. Спочатку дружина мала великий вплив на Клавдія. Він дав їй масу привілеїв, у тому числі титул “Августи” та право з’являтися на публіці у спеціальній колісниці, якою раніше користувалися лише для перевезення статуй богів. Також Агріппіна вмовила чоловіка усиновити свого сина Нерона, якого фанатично хотіла зробити імператором. А після добилася одруження Нерона та дочки Клавдія – Клавдії Октавії. Одночасно дружина імператора робила все можливе, щоби той віддаляв від себе рідного сина Британніка. Нарешті Клавдій визнав спадкоємцем Нерона.

Але з часом імператор почав розчаровуватися у відносинах з Агріппіною. Він знову наблизив до себе Британніка і почав готувати його до успадкування влади. Мабуть, саме це й коштувало Клавдію життя. Зрозумівши, що ще трохи – і мрія про сина-імператора не справдиться, Агріппіна наказала подати чоловікові тарілку отруєних грибів (при цьому частина істориків, у тому числі й Тацит, вважають, що Клавдій помер природною смертю від старості). Слід зазначити, що карма наздогнала Агріппіну: Нерон, якого вона так проштовхувала в імператори, в якийсь момент вирішив позбутися надмірної опіки матері. Він тричі намагався отруїти Агріппіну, один раз – завалити на неї стіни її кімнати, а потім потопити разом із кораблем. Зрештою, імператор дав прямий наказ воїнам вбити свою матір. Побачивши озброєних убивць, вона попросила заколоти себе у живіт – туди, де знаходився Нерон до народження. Щодо долі Агріппіни існує легенда. Нібито колись їй пророкували: її син царюватиме, але вб’є її. На що амбітна мати зреагувала: “Нехай вбиває, аби царював”.

13 жовтня 1307 року – в п’ятницю, 13-го – за наказом французького короля Філіпа IV Красивого заарештували Великого магістра ордену тамплієрів Жака де Моле. Докладніше.

13 жовтня 1792 року заклали перший камінь на будівництві резиденції президента США – Білого дому. Докладніше.

13 жовтня 1884 року Гринвіч затвердили як місце проходження нульового меридіана. Докладніше.

13 жовтня 1900 року вперше вийшла книга Зигмунда Фрейда “Тлумачення сновидінь”. Докладніше.

13 жовтня 1990 року в Харкові народилося українське недержавне телебачення – в етер вийшли програми, підготовлені студією “АТВ-1”. Докладніше.

Церковне свято 13 жовтня

13 жовтня вшановують пам’ять святих отців VII Вселенського собору та мучеників Карпа, єпископа Фіатирського, Папили, диякона, Агафодора і мучениці Агафоніки.

Мученики постраждали при переслідуванні християн імператором Декієм у III столітті. Правителю області, де жили святі, стало відомо, що Карп та Папіла не беруть участі у язичницьких святах. Він наказав привести до нього порушників закону і спочатку спробував переконати в істинності римської релігії. Однак святі були непохитними. Тоді правитель наказав оголити мучеників і в залізних ланцюгах провести містом, а потім прив’язати до коней і тягти до сусіднього міста. За Карпом і Папілою добровільно пішли Агафодор і Агафоніка. У сусідньому місті, куди вони нарешті дісталися, Агафодора забили до смерті воловими жилами, а Карпу, Папілі та Агафоніці відрубали голови.

Народні прикмети

Якщо випав перший сніг, то зима прийде через 40 днів.

Іній на вікнах – до сухої осені.

Якщо півні заспівали раніше, ніж зазвичай, – буде потепління.

Що не можна робити 13 жовтня

Не можна запрошувати в гості малознайомих людей або ходити в гості до них.

Не можна виходити на вулицю легко одягненим. У цей день підвищується ризик захворіти через переохолодження, тож важливо вдягтися по погоді.