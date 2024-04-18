Як відновлюють ТЕЦ на Харківщині, яку розбомбили росіяни (відео)
Шість крилатих ракет РФ пошкодили ТЕЦ, що живила електроенергією Харків. Наразі у Харкові під постійними атаками намагаються чинити ТЕЦ, пошкоджену росіянами, повідомляє Deutsche Welle.
“Тут кілометри трубопроводів, кілометри кабелів. Це не місяці. Це, мабуть, роки для відновлення всього цього обладнання”, – кажуть енергетики.
Вони розраховують на допомогу міжнародних партнерів. Також роботу електриків та інженерів на місці ускладнено через постійну загрозу обстрілів з боку Росії.
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- Категорії: Репортаж, Суспільство, Україна, Харків; Теги: відновлення, ремонт, ТЭЦ-5, Харків, Энергетики;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 00:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість крилатих ракет РФ пошкодили ТЕЦ, що живила електроенергією Харків. Наразі у Харкові під постійними атаками намагаються чинити ТЕЦ, пошкоджену росіянами, повідомляє Deutsche Welle.".