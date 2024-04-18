Як відновлюють ТЕЦ на Харківщині, яку розбомбили росіяни (відео)

Шість крилатих ракет РФ пошкодили ТЕЦ, що живила електроенергією Харків. Наразі у Харкові під постійними атаками намагаються чинити ТЕЦ, пошкоджену росіянами, повідомляє Deutsche Welle.

“Тут кілометри трубопроводів, кілометри кабелів. Це не місяці. Це, мабуть, роки для відновлення всього цього обладнання”, – кажуть енергетики.

Вони розраховують на допомогу міжнародних партнерів. Також роботу електриків та інженерів на місці ускладнено через постійну загрозу обстрілів з боку Росії.