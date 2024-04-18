Как восстанавливают ТЭЦ на Харьковщине, которую разбомбили россияне (видео)

Шесть крылатых ракет РФ повредили ТЭЦ, питавшей электроэнергией Харьков. Сейчас в Харькове под постоянными атаками пытаются чинить ТЭЦ, поврежденную россиянами, сообщает Deutsche Welle.

«Здесь километры трубопроводов, километры кабелей. Это не месяцы. Это, пожалуй, годы для восстановления всего этого оборудования» — говорят энергетики.

Они рассчитывают на помощь интернациональных партнеров. Также работа электриков и инженеров на месте усложнена из-за постоянной угрозы обстрелов со стороны России.