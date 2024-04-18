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Как восстанавливают ТЭЦ на Харьковщине, которую разбомбили россияне (видео)

Общество 00:26   18.04.2024
Оксана Якушко
Как восстанавливают ТЭЦ на Харьковщине, которую разбомбили россияне (видео)

Шесть крылатых ракет РФ повредили ТЭЦ, питавшей электроэнергией Харьков. Сейчас в Харькове под постоянными атаками пытаются чинить ТЭЦ, поврежденную россиянами, сообщает Deutsche Welle.

«Здесь километры трубопроводов, километры кабелей. Это не месяцы. Это, пожалуй, годы для восстановления всего этого оборудования» — говорят энергетики.

Они рассчитывают на помощь интернациональных партнеров. Также работа электриков и инженеров на месте усложнена из-за постоянной угрозы обстрелов со стороны России.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 00:26;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть крылатых ракет РФ повредили ТЭЦ, питавшей электроэнергией Харьков. Сейчас в Харькове под постоянными атаками пытаются чинить ТЭЦ, поврежденную россиянами, сообщает Deutsche Welle.".