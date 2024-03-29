Змиевская ТЭС на Харьковщине полностью разрушена после атаки РФ — Центрэнерго

Змиевская ТЭС в Харьковской области была полностью разрушена в результате вражеского ракетного удара 22 марта, в Минэнерго обещают найти деньги на ее восстановление, сообщается на сайте ПАО «Центрэнерго».

«22 марта войска РФ разрушили одну из крупнейших ТЭС Харьковщины. Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полной — до значительной. Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования. Поэтому возможностей более точно оценить масштаб повреждений, точные цифры по сумме, которая необходима на восстановление, а также каких-то прогнозов относительно времени ремонтов — нет», — отмечают в Центрэнерго.

Как говорится в публикации, ТЭС осмотрел министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Будем помогать через доноров. Деньги есть. Есть соответствующий Фонд поддержки энергетики. Он работает», — пообещал Галущенко.

Как рассказал глава наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» Андрей Гота агентству «Интерфакс-Украина», было много попаданий по дорогостоящему и уникальному оборудованию.

«Все, что мы ремонтировали с лета, готовясь к тяжелому отопительному сезону, разрушено… Ни один энергоблок не работает. Ситуация сейчас даже хуже той, что была в конце лета, когда тогдашняя команда не выполняла никаких ремонтов на станции», — сказал Гота.

Он акцентировал, что в этот раз компания не сможет восстановить ТЭС своими средствами.

«По оборудованию рассчитываем на международных партнеров. Минэнерго уже запросило у них перечень оборудования, необходимого нам. Многие страны уже предложили помощь. С Минэнерго будем отрабатывать, где и что мы будем брать. Когда накопим необходимое количество оборудования, и, может, на тот момент уже расчистим станцию, тогда будем говорить о перспективах ее восстановления», — описал ситуацию Гота.

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. По городу и области ударили 22 ракетами типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, не выехал на маршруты электротранспорт, а метро работало как укрытие. Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что восстановление энергетики Харьковщины — это задача не недель и даже не месяцев. Основательно пострадала ТЭЦ-5 — ее руководство утверждает, что восстановить объект не удастся даже за год. В связи с тяжелой ситуацией в энергетике в Харькове решили досрочно прекратить отопительный сезон.