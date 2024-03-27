Удар по энергетике Харькова и не только: Галущенко о деньгах на восстановление
На ликвидацию последствий ракетных ударов по энергообъектам Украины 22 марта в Фонде поддержки энергетики — более 40 миллионов евро. Часть этих денег получит Харьковщина.
Об этом на брифинге в Харькове 27 марта сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает МГ «Объектив».
«Всего в Фонд было собрано более 400 млн евро, и большинство этих средств уже потрачено. Мы на сегодняшний день выяснили, что доступны на последствия этого конкретного обстрела более 40 миллионов евро. Это те средства, за которые мы сейчас начнем все закупки. Кроме этого, еще будет поставка оборудования физическое, которое тоже поступает постоянно», — заявил Галущенко.
Он также сообщил, что предварительный ущерб, нанесенный Харьковщине в результате атаки РФ 22 марта, составляет миллиарды гривен.
А на ответ журналистов, не рассматривается ли вопрос о национализации разрушенной ТЭЦ-5 на Харьковщине, Галущенко ответил так: «Если бы национализация решила вопрос ее функционирования, то я думаю, что этот вопрос мы решили бы за день».
Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. По городу и области ударили 22 ракетами типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, не выехал на маршруты электротранспорт, а метро работало как укрытие. С 25 до 31 марта действуют графики почасовых отключений электричества. В Харькове должны обесточивать по два-три района, каждую очередь — на шесть часов в сутки. В ряде громад области свет должны отключать на два часа в сутки.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что восстановление энергетики Харьковщины — это задача не недель и даже не месяцев. Удар российских ракет нанес серьезные разрушения. Основательно пострадала ТЭЦ-5 — ее руководство утверждает, что восстановить объект не удастся даже за год. В связи с тяжелой ситуацией в энергетике в Харькове решили досрочно прекратить отопительный сезон — отключение тепла должно помочь в подаче электричества и горячей воды.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: єнергетика, відновлення, восстановление, галущенко, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 17:05;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На ликвидацию последствий ракетных ударов по энергообъектам Украины 22 марта в Фонде поддержки энергетики — более 40 миллионов евро. Часть этих денег получит Харьковщина.".