Опубликован график почасовых отключений света в Харькове и области

График почасовых отключений электроэнергии в Харькове и области в период с 25 по 31 марта опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Для Харькова:

Шевченковский и Киевский районы: с 9:00 до 15:00

Слободской, Основянский районы: с 15:00 до 21:00

Салтовский, Немышлянский, Индустриальный районы: с 21:00 до 03:00

Холодногорский, Новобаварский районы: с 03:00 до 9:00.

Для области:

Мерефянская ТГ, Люботинская ТГ: с 9:00 до 11:00

Змеевская ТГ, Балаклейская ТГ: с 11:00 до 13:00

Чугуевская ТГ, Изюмская ТГ: с 13:00 до 15:00

Богодуховская ТГ, Дергачевская ТГ: с 15:00 до 17:00.

«Это вынужденный временный шаг. Он нужен для того, чтобы как можно большее количество жителей области имело свет, а предприятия могли работать. Специалисты продолжают ликвидировать последствия «прилетов», круглосуточно ремонтировать инфраструктуру после обстрелов врага», — подчеркнул Синегубов.

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. Взрывы раздавались в Харькове с 4:30. По городу и области ударили 21 ракетой типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие. Объекты водоснабжения запитали от генераторов и начали подавать воду по графику. В Харькове открылись 74 «пункти незламності». Вечером в Укрэнерго сообщили, что некоторые ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней.

В субботу в Харьковоблэнерго призвали харьковчан, у которых есть свет, немедленно максимально снизить потребление электроэнергии. Начальник ХОВА Олег Синегубов утром в воскресенье сообщил, что без света остаются до 200 тысяч абонентов. В Минэнерго проинформировали, что для 200 тысяч абонентов ввели почасовые ограничения, чтобы обеспечить доступ всех потребителей к электричеству. В Харьковоблэнерго уточнили, что графики аварийных отключения света применяют с сегодняшнего дня, но обнародуют их позже, когда они будут окончательными.