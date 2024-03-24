Опубликован график почасовых отключений света в Харькове и области
График почасовых отключений электроэнергии в Харькове и области в период с 25 по 31 марта опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Для Харькова:
Шевченковский и Киевский районы: с 9:00 до 15:00
Слободской, Основянский районы: с 15:00 до 21:00
Салтовский, Немышлянский, Индустриальный районы: с 21:00 до 03:00
Холодногорский, Новобаварский районы: с 03:00 до 9:00.
Для области:
Мерефянская ТГ, Люботинская ТГ: с 9:00 до 11:00
Змеевская ТГ, Балаклейская ТГ: с 11:00 до 13:00
Чугуевская ТГ, Изюмская ТГ: с 13:00 до 15:00
Богодуховская ТГ, Дергачевская ТГ: с 15:00 до 17:00.
«Это вынужденный временный шаг. Он нужен для того, чтобы как можно большее количество жителей области имело свет, а предприятия могли работать. Специалисты продолжают ликвидировать последствия «прилетов», круглосуточно ремонтировать инфраструктуру после обстрелов врага», — подчеркнул Синегубов.
Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. Взрывы раздавались в Харькове с 4:30. По городу и области ударили 21 ракетой типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие. Объекты водоснабжения запитали от генераторов и начали подавать воду по графику. В Харькове открылись 74 «пункти незламності». Вечером в Укрэнерго сообщили, что некоторые ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней.
В субботу в Харьковоблэнерго призвали харьковчан, у которых есть свет, немедленно максимально снизить потребление электроэнергии. Начальник ХОВА Олег Синегубов утром в воскресенье сообщил, что без света остаются до 200 тысяч абонентов. В Минэнерго проинформировали, что для 200 тысяч абонентов ввели почасовые ограничения, чтобы обеспечить доступ всех потребителей к электричеству. В Харьковоблэнерго уточнили, что графики аварийных отключения света применяют с сегодняшнего дня, но обнародуют их позже, когда они будут окончательными.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: график, отключения света, свет, синегубов, Харьков, электроэнергия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Опубликован график почасовых отключений света в Харькове и области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 17:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "График почасовых отключений электроэнергии в Харькове и области в период с 25 по 31 марта опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов".