Ограничения электроснабжения в Харькове возможны несколько дней — Укрэнерго

Определенные ограничения электроснабжения в Харькове могут сохраняться в течение выходных и еще, возможно, нескольких дней.

Об этом глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал в эфире телемарафона.

«Мы планируем в течение ночи и завтрашнего дня добавить к электропитанию Харькова еще примерно 40-50% от тех возможностей, которые мы имеем на данный момент. И далее в течение нескольких дней мы планируем восстановить нормальную схему поставки энергии в город. Замечу, что в Харьковской области особых проблем с энергоснабжением нет. Враг целился именно по энергетическим объектам, которые питают город», — пояснил Кудрицкий.

Напомним, начиная с 4:30 в Харькове прогремела серия взрывов. В городе пропали свет и вода, не работал электротранспорт. Метро действовало как укрытие, пассажиров перевозили автобусами. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, враг запустил 21 ракету. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику. По словам Терехова, «пункти незламності» и пункты выдачи горячего питания будут работать круглосуточно и в выходные. Как сообщил мэр, с начала полномасштабной войны энергосистема Харькова и области таких разрушений не знала. В субботу в Харькове вновь планируют вывести на маршруты дополнительные автобусы, которые будут курсировать по схеме блэкаута.