Ограничения электроснабжения в Харькове возможны несколько дней — Укрэнерго
Определенные ограничения электроснабжения в Харькове могут сохраняться в течение выходных и еще, возможно, нескольких дней.
Об этом глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал в эфире телемарафона.
«Мы планируем в течение ночи и завтрашнего дня добавить к электропитанию Харькова еще примерно 40-50% от тех возможностей, которые мы имеем на данный момент. И далее в течение нескольких дней мы планируем восстановить нормальную схему поставки энергии в город. Замечу, что в Харьковской области особых проблем с энергоснабжением нет. Враг целился именно по энергетическим объектам, которые питают город», — пояснил Кудрицкий.
Напомним, начиная с 4:30 в Харькове прогремела серия взрывов. В городе пропали свет и вода, не работал электротранспорт. Метро действовало как укрытие, пассажиров перевозили автобусами. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, враг запустил 21 ракету. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику. По словам Терехова, «пункти незламності» и пункты выдачи горячего питания будут работать круглосуточно и в выходные. Как сообщил мэр, с начала полномасштабной войны энергосистема Харькова и области таких разрушений не знала. В субботу в Харькове вновь планируют вывести на маршруты дополнительные автобусы, которые будут курсировать по схеме блэкаута.
Читайте также: Укрэнерго: 30-40% харьковчан уже со светом, почему сложно запитать город
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Кудрицкий, ракетний удар, світло, свет, Харьков, электроэнергия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ограничения электроснабжения в Харькове возможны несколько дней — Укрэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 22:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Определенные ограничения электроснабжения в Харькове могут сохраняться в течение выходных и еще, возможно, нескольких дней.".