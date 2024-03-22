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Укрэнерго: 30-40% харьковчан уже со светом, почему сложно запитать город

Общество 20:44   22.03.2024
Елена Нагорная
Укрэнерго: 30-40% харьковчан уже со светом, почему сложно запитать город

В Харькове восстановили электроснабжение 30-40% потребителей. Также запитана критическая инфраструктура: объекты водоснабжения и водоотведения, сообщил в эфире телемарафона председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Что касается жителей Харькова, то у них проблема больше в том, что доставить электричество в этот регион сейчас трудно. Из-за повреждения как объектов Укрэнерго, через которые эта транспортировка происходит, так и, собственно, генерации города Харькова. Для того чтобы у харьковчан у всех появился свет, будем работать мы, Укрэнерго, облэнерго и очень много других наших коллег», — сказал Кудрицкий.

Он отметил, что если украинцы в ближайшие дни будут экономить электроэнергию, это минимизирует риски любых отключений.

«Враг повредил много электростанций. И чтобы не было дефицита электроэнергии в этих условиях, нам всем ближайшую неделю надо экономить электроэнергию. Это поможет энергосистеме в целом», — констатировал Кудрицкий.

Напомним, начиная с 4:30 в Харькове прогремела серия взрывов. В городе исчез свет, пропадала вода, не работал электротранспорт. Метро действовало как укрытие, пассажиров перевозили автобусами. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, враг запустил 21 ракету. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику. По словам Терехова, «пункти незламності» и пункты выдачи горячего питания будут работать круглосуточно и в выходные. Как сообщил мэр, с начала полномасштабной войны энергосистема Харькова и области таких разрушений не знала. В субботу в Харькове вновь планируют вывести на маршруты дополнительные автобусы, которые будут курсировать по схеме блэкаута.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 20:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове восстановили электроснабжение 30-40% потребителей".