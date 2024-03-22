В субботу транспорт вновь будет работать по схеме блэкаута — данные Терехова

В субботу, 23 марта, в связи с обесточиванием электротранспорта в Харькове — метро, троллейбусов и трамваев — на маршруты снова планируют вывести автобусы, которые будут курсировать по схеме блэкаута.

Об этом мэр Игорь Терехов рассказал в эфире телемарафона, комментируя оперативную ситуацию в Харькове по состоянию на 18:30. По его данным, горожане все еще остаются без электроснабжения.

«Был обесточен весь город, и пока что нет подачи электроснабжения… Восстановительные работы будут продолжаться круглосуточно. Будут работать коммунальные предприятия и энергетические службы для того, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Но на данный момент электроснабжения в Харькове нет», — констатировал городской голова.

Он напомнил, что ранее были запитаны объекты водоснабжения, но вода подается с пониженным давлением и по графику. Над восстановлением теплоснабжения работают, отопление по-прежнему есть у 40 тысяч абонентов, которые подключены к автономной котельной. В городских больницах будет и свет, и тепло, потому что в них установлены генераторы.

Терехов также рассказал, что «пунктами незламності» с 5 утра воспользовались более 11 тысяч харьковчан, они будут работать круглосуточно.

«Есть определенные трудности с мобильной связью и мобильным интернетом. Некоторые вышки имеют генераторы, некоторые не имеют. Поэтому есть определенные провалы в мобильной связи и в интернете в определенных частях Харькова», — добавил Терехов.

Напомним, начиная с 4:30 в Харькове прогремела серия взрывов. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро действует как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, враг запустил 21 ракету. В Харьковоблэнерго сообщили, что энергетики работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы. Пожары в Харькове и области тушили более 50 единиц техники. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику. По словам Терехова, «пункти незламності» и пункты выдачи горячего питания будут работать круглосуточно и в выходные. Как сообщил мэр, с начала полномасштабной войны энергосистема Харькова и области таких разрушений не знала.