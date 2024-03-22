Поезда из Харькова поедут на тепловозной тяге, включая скоростные — УЗ

В Харьковской области обесточены участки электросетей, питающих железную дорогу. «Укрзалізниця» сообщила, что поезда приведут в движение тепловозы. А на вокзале работает «Фортеця незламності».

«В результате ночных обстрелов есть несколько обесточенных участков, задействовали резервные схемы питания и тепловозы, все поезда продолжают движение. В частности, в Харьковском узле движение всех поездов, включая скоростные электропоезда «Hyundai Rotem», будет осуществляться тепловозной тягой», — сообщила пресс-служба «Укрзалізниці».

Также в «УЗ» отметили, что вокзал в Харькове перевели на резервное питание, все системы работают. Также открыты для посетителей «Фортеця незламності» и детское пространство.

Задержки поездов можно отследить на uz-vezemo.uz.gov.ua.

«Если вы все же пропустили свой рейс из-за обстрелов и вынужденной остановки метро в несокрушимом Харькове или еще где-то, мы примем вас на следующий рейс аналогичного направления по тому же билету», — заверили железнодорожники.

Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры.