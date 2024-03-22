В Харькове перебои с водой, электротранспорт не выйдет на маршруты — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-за исчезновения электричества в Харькове начались и другие коммунальные проблемы.
«Харьков продолжают обстреливать оккупанты. Из-за обесточивания насосных подстанций в городе уже наблюдаются проблемы с водоснабжением. Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт – перевозки будут осуществлять автобусы по схеме блэкаута», — написал мэр в telegram.
Ранее удары по энергетической инфраструктуре подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. Взрывы в Харькове гремят, начиная с 04:30 утра — и продолжаются.
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 05:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-за исчезновения электричества в Харькове начались и другие коммунальные проблемы".