У Харкові перебої з водою, електротранспорт не вийде на маршрути – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через зникнення електрики у Харкові розпочалися й інші комунальні проблеми.

“Харків продовжують обстрілювати окупанти. Через знеструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт – перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту“, – написав мер у телеграм.

Раніше удари по енергетичній інфраструктурі підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. Вибухи в Харкові гримлять, починаючи з 04:30 ранку – і продовжуються.