У Харкові перебої з водою, електротранспорт не вийде на маршрути – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через зникнення електрики у Харкові розпочалися й інші комунальні проблеми.
“Харків продовжують обстрілювати окупанти. Через знеструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт – перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту“, – написав мер у телеграм.
Раніше удари по енергетичній інфраструктурі підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. Вибухи в Харкові гримлять, починаючи з 04:30 ранку – і продовжуються.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 05:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через зникнення електрики у Харкові розпочалися й інші комунальні проблеми".