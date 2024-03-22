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Головні новини Харкова 22.03: понад 15 вибухів, немає світла, зникає вода

Події 05:27   22.03.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 22.03: понад 15 вибухів, немає світла, зникає вода Фото: Вадим Беликов

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

05:27

Місто без світла, почала зникати вода. Терехов повідомив, що електротранспорт не вийде на маршрути

“Окупанти здійснили понад 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю без світла. Всі екстрені служби вже працюють”, – повідомив  начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Через знеструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт – перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту”, – написав мер Харкова Ігор Терехов у телеграмі.

У Харківобленерго запевнили, що енергетики вже працюють. “Енергетики на робочих місцях, зберігаємо спокій, все буде добре!”, – зазначив керівник пресслужби АТ “Харківобленерго” Володимир Скічко.

05:08

У Харкові зникло світло. Синєгубов повідомив про удари по інфраструктурі, Терехов – про 15 вибухів

Після серії вибухів у Харкові зникла електрика.

“Наразі близько 15 вибухів у Харкові. У місті проблеми зі світлом – ворог цілить по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких “прильотів”. Закликаю усіх бути обережними – ворог може продовжувати обстріли”, – написав  мер Харкова Ігор Терехов у телеграмі.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: росіяни вдарили по інфраструктурі.

04:49

У Харкові гримлять вибухи

Починаючи з 04:30 у Харкові лунають вибухи. Ворожу ракетну атаку підтвердили мер Ігор Терехов та начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Читайте також: Головні новини Харкова 21.03: росіяни атакували Синьківку та обстріляли села

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 05:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".