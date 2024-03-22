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Три ворожі штурми, обстріли, авіаудари: зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині

Події 20:05   22.03.2024
Олена Нагорна
Три ворожі штурми, обстріли, авіаудари: зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині

Три безуспішні штурми позицій українських захисників провели військові РФ протягом доби на Харківщині.

Окупанти атакували в районах Синьківки, Табаївки та Берестового, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також ворог завдав авіаударів поблизу населених пунктів Петропавлівка, Котлярівка, Одрадне та Колодязне.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Голубівка, Синьківка, Степова Новоселівка, Козача Лопань, Вовчанськ, Красне та Нескучне.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 20:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три безуспішні штурми позицій українських захисників провели військові РФ протягом доби на Харківщині".