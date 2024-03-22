Три ворожі штурми, обстріли, авіаудари: зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині

Три безуспішні штурми позицій українських захисників провели військові РФ протягом доби на Харківщині.

Окупанти атакували в районах Синьківки, Табаївки та Берестового, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також ворог завдав авіаударів поблизу населених пунктів Петропавлівка, Котлярівка, Одрадне та Колодязне.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Голубівка, Синьківка, Степова Новоселівка, Козача Лопань, Вовчанськ, Красне та Нескучне.