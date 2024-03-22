Три ворожі штурми, обстріли, авіаудари: зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині
Три безуспішні штурми позицій українських захисників провели військові РФ протягом доби на Харківщині.
Окупанти атакували в районах Синьківки, Табаївки та Берестового, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також ворог завдав авіаударів поблизу населених пунктів Петропавлівка, Котлярівка, Одрадне та Колодязне.
Під артилерійським та мінометним вогнем були Голубівка, Синьківка, Степова Новоселівка, Козача Лопань, Вовчанськ, Красне та Нескучне.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 20:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три безуспішні штурми позицій українських захисників провели військові РФ протягом доби на Харківщині".