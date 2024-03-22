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Три вражеских штурма, обстрелы, авиаудары: сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине

Происшествия 20:05   22.03.2024
Елена Нагорная
Три вражеских штурма, обстрелы, авиаудары: сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине

Три безуспешных штурма позиций украинских защитников провели военные РФ в течение суток на Харьковщине.

Оккупанты атаковали в районах Синьковки, Табаевки и Берестового, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также враг нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Петропавловка, Котляровка, Отрадное и Колодязное.

Под артиллерийским и минометным огнем были Голубовка, Синьковка, Степовая Новоселовка, Казачья Лопань, Волчанск, Красное и Нескучное.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 20:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три безуспешных штурма позиций украинских защитников провели военные РФ в течение суток на Харьковщине".