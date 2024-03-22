Три вражеских штурма, обстрелы, авиаудары: сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине

Три безуспешных штурма позиций украинских защитников провели военные РФ в течение суток на Харьковщине.

Оккупанты атаковали в районах Синьковки, Табаевки и Берестового, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также враг нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Петропавловка, Котляровка, Отрадное и Колодязное.

Под артиллерийским и минометным огнем были Голубовка, Синьковка, Степовая Новоселовка, Казачья Лопань, Волчанск, Красное и Нескучное.