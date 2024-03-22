Live
  • Пт 22.03.2024
  • Харьков  +8°С
  • USD 38.92
  • EUR 42.47

Враг запустил 21 ракету, понемногу будем подключать потребителей — Синегубов

Происшествия 18:21   22.03.2024
Елена Нагорная
Враг запустил 21 ракету, понемногу будем подключать потребителей — Синегубов Фото: ХОВА

21, а не 19 ракетами, как сообщалось ранее, ударили военные РФ по энергетической инфраструктуре Харьковщины утром 22 марта, уточнил в эфире национального телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, ликвидация последствий попаданий продолжается, ранее была восстановлена работа номеров служб 101, 102 и 103.

«Сейчас понемногу будем подключать электричество для потребителей. Однако ситуация достаточно сложная. Наши энергетики, подразделения ГСЧС, все службы спасения и восстановления будут работать круглосуточно. Я не хочу называть конкретные даты и часы, чтобы прежде всего не информировать о наших действиях врага. Потому что эти удары могут повториться. Но я думаю, что потребители вскоре результаты нашей работы заметят», — отметил Синегубов.

Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро действует как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В Харьковоблэнерго сообщили, что энергетики работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы. Пожары в Харькове и области тушили более 50 единиц техники. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику. По словам Терехова, «пункти незламності» и пункты выдачи горячего питания будут работать круглосуточно и в выходные. Как сообщил мэр, с начала полномасштабной войны энергосистема Харькова и области таких разрушений не знала.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
ТЭЦ в Харькове практически разрушена – Терехов
ТЭЦ в Харькове практически разрушена – Терехов
22.03.2024, 17:03
Главные новости Харькова 22.03: прилеты по 5 подстанциям, ТЭЦ почти разрушена
Главные новости Харькова 22.03: прилеты по 5 подстанциям, ТЭЦ почти разрушена
22.03.2024, 17:30
РФ собирает 100-тысячное войско, наступление летом не исключено – Павлюк
РФ собирает 100-тысячное войско, наступление летом не исключено – Павлюк
22.03.2024, 16:02
Ракетная атака на энергоинфраструктуру: Терехов обратился к харьковчанам
Ракетная атака на энергоинфраструктуру: Терехов обратился к харьковчанам
22.03.2024, 13:44
Как работает общественный транспорт в Харькове во время блэкаута: схема
Как работает общественный транспорт в Харькове во время блэкаута: схема
22.03.2024, 11:41
Пятую жертву ракетного удара по Харькову 20 марта идентифицировали — Болвинов
Пятую жертву ракетного удара по Харькову 20 марта идентифицировали — Болвинов
22.03.2024, 18:25

Новости по теме:

06:43
Ракетная атака: взрывы в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, перебои со светом
05:20
В Харькове перебои с водой, электротранспорт не выйдет на маршруты — Терехов
05:13
Харьков полностью без света, энергетики призвали сохранять спокойствие
04:51
В Харькове серия взрывов, исчез свет: комментарии Синегубова и Терехова
04:40
В Харькове раздаются взрывы: Терехов сообщил, что город под ударом

Вы читали новость: «Враг запустил 21 ракету, понемногу будем подключать потребителей — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 18:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21, а не 19 ракетами, как сообщалось ранее, ударили военные РФ по энергетической инфраструктуре Харьковщины утром 22 марта".