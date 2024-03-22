Враг запустил 21 ракету, понемногу будем подключать потребителей — Синегубов

21, а не 19 ракетами, как сообщалось ранее, ударили военные РФ по энергетической инфраструктуре Харьковщины утром 22 марта, уточнил в эфире национального телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, ликвидация последствий попаданий продолжается, ранее была восстановлена работа номеров служб 101, 102 и 103.

«Сейчас понемногу будем подключать электричество для потребителей. Однако ситуация достаточно сложная. Наши энергетики, подразделения ГСЧС, все службы спасения и восстановления будут работать круглосуточно. Я не хочу называть конкретные даты и часы, чтобы прежде всего не информировать о наших действиях врага. Потому что эти удары могут повториться. Но я думаю, что потребители вскоре результаты нашей работы заметят», — отметил Синегубов.

Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро действует как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В Харьковоблэнерго сообщили, что энергетики работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы. Пожары в Харькове и области тушили более 50 единиц техники. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику. По словам Терехова, «пункти незламності» и пункты выдачи горячего питания будут работать круглосуточно и в выходные. Как сообщил мэр, с начала полномасштабной войны энергосистема Харькова и области таких разрушений не знала.