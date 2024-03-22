В Харькове на дороги вышли регулировщики, светофоры не работают (фото)
В Харькове движение на сложных участках дорог регулируют патрульные полицейские.
«На сложных участках дорог патрульные усиленно контролируют движение. При необходимости на перекрестках с наиболее интенсивным движением патрульные осуществляют ручное регулирование. На этих участках сосредоточены дополнительные силы полицейских, которые будут следить за дорожной обстановкой до полного возобновления работы светофоров», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Харьковской области.
Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы.
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 07:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове движение на сложных участках дорог регулируют патрульные полицейские".