У Харкові на дороги вийшли регулювальники, світлофори не працюють (фото)
У Харкові рух на складних ділянках доріг регулюють патрульні поліцейські.
“На складних ділянках доріг патрульні посилено контролюють рух. За необхідності на перехрестях з найбільш інтенсивним рухом патрульні здійснюють ручне регулювання. Біля цих ділянок зосереджено додаткові сили поліцейських, які слідкуватимуть за дорожньою обстановкою до повного відновлення роботи світлофорів“, – повідомила пресслужба поліції в Харківській області.
Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 07:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові рух на складних ділянках доріг регулюють патрульні поліцейські".