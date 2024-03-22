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У Харкові на дороги вийшли регулювальники, світлофори не працюють (фото)

Суспільство 07:22   22.03.2024
Оксана Горун
У Харкові на дороги вийшли регулювальники, світлофори не працюють (фото)

У Харкові рух на складних ділянках доріг регулюють патрульні поліцейські.

На складних ділянках доріг патрульні посилено контролюють рух. За необхідності на перехрестях з найбільш інтенсивним рухом патрульні здійснюють ручне регулювання. Біля цих ділянок зосереджено додаткові сили поліцейських, які слідкуватимуть за дорожньою обстановкою до повного відновлення роботи світлофорів“, – повідомила пресслужба поліції в Харківській області.

Патрульні регулюють рух у Харкові 4

Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів.  

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Патрульні регулюють рух у Харкові 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 07:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові рух на складних ділянках доріг регулюють патрульні поліцейські".