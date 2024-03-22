Live
  • Пт 22.03.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 38.92
  • EUR 42.47

Метро в Харкові працює тільки як укриття, на маршрути вийшли автобуси

Суспільство 07:12   22.03.2024
Оксана Горун
Метро в Харкові працює тільки як укриття, на маршрути вийшли автобуси Фото: КП “Харківський метрополітен”

Пресслужба КП “Харківський метрополітен” повідомила, що метро в Харкові зараз не перевозить пасажирів.

Через масовану ракетну атаку по місту метрополітен наразі працює виключно у якості укриття. Про відновлення перевезень буде повідомлено додатково“, – зазначили в метрополітені.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про те, що через зникнення світла у місті не працює весь електротранспорт. На маршрути вийдуть автобуси.

Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, що місто під ударом
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, що місто під ударом
22.03.2024, 04:40
Поїзди з Харкова поїдуть на тепловозній тязі, включаючи швидкісні – УЗ
Поїзди з Харкова поїдуть на тепловозній тязі, включаючи швидкісні – УЗ
22.03.2024, 07:41
Метро в Харкові працює тільки як укриття, на маршрути вийшли автобуси
Метро в Харкові працює тільки як укриття, на маршрути вийшли автобуси
22.03.2024, 07:12
У Харкові на дороги вийшли регулювальники, світлофори не працюють (фото)
У Харкові на дороги вийшли регулювальники, світлофори не працюють (фото)
22.03.2024, 07:22
Вибухи в Харкові: міністр енергетики заявив про наймасштабнішу атаку
Вибухи в Харкові: міністр енергетики заявив про наймасштабнішу атаку
22.03.2024, 06:59
Головні новини Харкова 22.03: ранок вибухів, немає світла, поліція на дорогах
Головні новини Харкова 22.03: ранок вибухів, немає світла, поліція на дорогах
22.03.2024, 07:32

Новини за темою:

07:22
У Харкові на дороги вийшли регулювальники, світлофори не працюють (фото)
07:12
Метро в Харкові працює тільки як укриття, на маршрути вийшли автобуси
06:59
Вибухи в Харкові: міністр енергетики заявив про наймасштабнішу атаку
05:13
Харків повністю без світла, енергетики закликали зберігати спокій
11:04
Зникли газ і світло в мешканців Харківщини через обстріли: дані Міненерго

Ви читали новину: «Метро в Харкові працює тільки як укриття, на маршрути вийшли автобуси»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 07:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба КП “Харківський метрополітен” повідомила, що метро в Харкові зараз не перевозить пасажирів".