Метро в Харкові працює тільки як укриття, на маршрути вийшли автобуси
Пресслужба КП “Харківський метрополітен” повідомила, що метро в Харкові зараз не перевозить пасажирів.
“Через масовану ракетну атаку по місту метрополітен наразі працює виключно у якості укриття. Про відновлення перевезень буде повідомлено додатково“, – зазначили в метрополітені.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про те, що через зникнення світла у місті не працює весь електротранспорт. На маршрути вийдуть автобуси.
Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 07:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба КП “Харківський метрополітен” повідомила, що метро в Харкові зараз не перевозить пасажирів".