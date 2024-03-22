Метро в Харкові працює тільки як укриття, на маршрути вийшли автобуси

Пресслужба КП “Харківський метрополітен” повідомила, що метро в Харкові зараз не перевозить пасажирів.

“Через масовану ракетну атаку по місту метрополітен наразі працює виключно у якості укриття. Про відновлення перевезень буде повідомлено додатково“, – зазначили в метрополітені.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про те, що через зникнення світла у місті не працює весь електротранспорт. На маршрути вийдуть автобуси.